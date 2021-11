LIVE SPAL - LECCE 0-1 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Spal-Lecce, gara valida per il 15° turno di Serie B. 19:51

Il match del ''Mazza'' mette di fronte due compagini con posizioni di classifica diametralmente opposte: padroni di casa poco sopra la zona playout, ospiti in corsa per la promozione. 19:54

Nell'ultimo turno, Spal corsara a Cosenza mentre il Lecce ha pareggiato in casa contro la Ternana. 20:47

Clotet è senza lo squalificato Vicari, al suo posto Peda; in attacco Colombo terminale offensivo con Seck, spazio a Crociata. Baroni recupera Coda per la panchina e cambia i terzini; in attacco confermato il tridente Strefezza-Olivieri-Di Mariano. 20:34