90'+6' Fine partita: CARRARESE-BARI 2-1 (39' Simic, 45' Torregrossa, 51' Guarino)16:59

90'+3' Grande chance per il Bari con Maggiore che di testa conclude fuori.16:58

90' Sono stati concessi 6 minuti di recupero!16:52

88' Cartellino giallo per Manuel Cicconi.17:07

87' Ci prova Douah dalla distanza, ottima parata di Radunovic.16:48

84' Sostituzione Carrarese: esce Gabriele Guarino, entra Alessandro Fontanarosa.16:46

80' Ci prova ancora una volta Cicconi, libera però senza problemi Dorval.16:42

77' Sostituzione Carrarese: esce Simone Zanon, entra Devid Eugene Bouah.16:48

77' Sostituzione Carrarese: esce Mattia Finotto, entra Stiven Shpendi.16:38

77' Sostituzione Carrarese: esce Andrea Oliveri, entra Nicola Bellomo.16:38

73' Calcio d'angolo di Falletti battuto perfettamente, ma Vicari non riesce ad impattare come vorrebbe.16:35

69' Cross di Cicconi per Zanon, la chiusura dell'azione da quinto a quinto non riesce per pochi centimetri.16:32

65' Sostituzione Bari: esce Lorenco Šimić, entra Francesco Vicari.16:31

65' Sostituzione Bari: esce Nicholas Bonfanti, entra Andrija Novakovich.16:31

65' Sostituzione Bari: esce Gastón Pereiro, entra Kevin Lasagna.16:31

65' Sostituzione Bari: esce Ahmad Benali, entra Giulio Maggiore.16:31

61' Cartellino giallo per Lorenco Šimić.16:22

59' Buona occasione per Milanese che tira di prima intenzione su sponda di Finotto, alza sopra la traversa Radunovic.16:20

56' Sostituzione Carrarese: esce Ernesto Torregrossa, entra Tommaso Milanese.16:19

53' Ancora una volta pericoloso Cicconi a sinistra, si difende però bene il Bari.16:19

51' GOL! CARRARESE-Bari 2-1! Retei di Gabriele GUARINO! Splendido cross di Cicconi per Guarino che anticipa tutti di testa e batte Radunovic con uno stacco potente e preciso.



47' Inizia il secondo tempo di CARRARESE-BARI!16:12

46' Sostituzione Carraese: esce Samuel Giovane, entra Luigi Cherubini.16:10

Occhio naturalmente a Lasagna e Favilli nel Bari per il secondo tempo, scalpita invece Cerri nella Carrarese.15:52

Prima frazione molto divertente tra Carrarese e Bari. Ad andare in vantaggio sono gli ospiti, senza dubbio più pimpanti e vivaci, grazie ad uno splendido gol di Simic. Sul finire del primo tempo arriva però la rete del pareggio di Torregrossa. 1-1 all'intervallo.15:51

45'+3' Finisce il primo tempo di CARRARESE-BARI!15:50

45'+2' Cartellino giallo per Nosa Edward Obaretin.15:50

45' GOL! CARRARESE-Bari 1-1! Rete di Ernesto TORREGROSSA! Splendida iniziativa di Finotto che crossa per Torregrossa, bravo ad anticipare tutti nell'area piccola e nel depositare in rete!



42' Possesso palla prolungato del Bari che gestisce il possesso e controlla il match.15:47

39' GOL! Carrarese-BARI 0-1! Rete di Lorenco SIMIC! Girata di prima intenzione con il destro. Una conclusione potente e precisa, letteralmente imparabile per Fiorillo. Ospiti in vantaggio.



36' Buon cross di Obaretin per Bonfanti che non riesce però ad agganciare come vorrebbe, si salva la Carrarese.15:40

33' Cartellino giallo per Samuel Giovane.15:36

30' Cartellino giallo per Mehdi Dorval.15:32

28' Bari sempre pericoloso grazie soprattutto a Pereiro: lui insieme a Benali e Bonfanti arrivano alla conclusione, ma in tutti e tre i casi è attento Fiorillo.15:31

24' Cartellino giallo per Ahmad Benali.15:26

23' Ancora Bari pericoloso, sempre con Pereiro che lascia partire un gran cross per Bonfanti che conclude di poco fuori a lato.15:25

22' Splendida conclusione di Pereiro su punizione, altrettanto bella la risposta di Fiorillo che devia in calcio d'angolo.15:24

19' Bella iniziativa di Illanes che parte palla al piede ed entra in area: il difensore della Carrarese non riesce però a concludere, si salva il Bari.15:21

16' Dopo poco più di un quarto d'ora la statistica del possesso palla vede il Bari in vantaggio con il 57%.15:20

12' Finotto senza dubbio uno dei più vivaci in casa Carrarese: l'attaccante prova a colpire in verticale, si difende bene il Bari.15:16

9' Buona iniziativa di Benali che arriva poi al tiro che si rivela però lento e centrale.15:10

7' Arriva la reazione della Carrarese che si affaccia in avanti con Zuelli: in questo caso la sua conclusione termina alta sopra la traversa.15:09

5' Il primo squillo è del Bari, con Pereiro: tiro dalla lunga distanza che termina però fuori a lato.15:08

1' Inizia il primo tempo di CARRARESE-BARI!15:02

La Carrarese ha subito gol per 10 gare di fila in Serie BKT e solo una volta ha registrato una serie più lunga nella competizione in una singola stagione: 13 gare di fila tra dicembre 1946 e marzo 1947.14:40

L’unica sfida in Serie BKT tra Carrarese e Bari è il pareggio per 0-0 nel match di andata; i padroni di casa non hanno mai pareggiato a porte inviolate entrambe le sfide stagionali con una squadra nella competizione. 14:39

Le scelte di Longo: in panchina Lasagna, c'è Bonfanti in avanti supportato da Falletti e Pereiro. Oliveri e Dorval sulle fasce, Benali e Maita nel mezzo.14:39

Le scelte di Calabro: gioca Finotto in avanti con Torregrossa e Giovane, solo panchina per Cerri. Zanon e Cicconi confermati a tutta fascia.14:38

Panchina Bari: Pissardo, Novakovich, Bellomo, Tripaldelli, Lasagna, Maiello, Maggiore, Vicari, Pucino, Favasuli, Saco, Favilli.14:38

Panchina Carrarese: Ravaglia, Melegoni, Cherubini, Milanese, Bouah, Cavion, Shpendi, Manzari, Fontanarosa, Belloni, Capezzi, Cerri.14:37

Formazione BARI (3-4-2-1): Radunovic; Mantovani, Simic, Obaretin; Oliveri, Maita, Benali, Dorval; Falletti, Pereiro; Bonfanti.14:37

Formazione CARRARESE (3-4-2-1): Fiorillo; Illanes, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cicconi; Torregrossa, Giovane; Finotto. 14:37

La Carrarese è reduce dal 2-2 con il Sudtirol, mentre il Bari arriva dallo 0-0 con la Salernitana.14:35

Benvenuti alla diretta di Carrarese-Bari, match valevole per la 31a giornata di Serie B.14:34

