Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta di Sassuolo-Cremonese, gara valida per la 4' giornata del campionato di Serie B!18:46

Due pareggi e una vittoria per il nuovo Sassuolo di Fabio Grosso, che lontano dal Mapei non è ancora riuscito a conquistare i tre punti. Alla seconda stagionale in casa i neroverdi vogliono ottenere un successo che permetterebbe loro di restare nelle zone nobili della classifica18:49

Partenza in chiaroscuro per la Cremonese, sconfitta due volte su tre. Solo un successo per grigiorossi, che hanno vinto allo Zini contro la neopromossa Carrarrese18:53

Gianluca Manganiello di Pinerolo è il direttore di gara designato per la sfida del Mapei. I suoi assistenti sono Cavallina e Luciani, con Restaldo quarto ufficiale. Al Var ci sono invece Gualtieri e Gariglio18:55

FORMAZIONE UFFICIALE SASSUOLO: i padroni di casa si schierano con un 4-3-2-1: Satalino - Tojlan, Odenthal, Romagna, Doih - Kumi, Boloca, Caligara - Thorstvedt, Antiste - Moro19:48

FORMAZIONE UFFICIALE CREMONESE: gli ospiti rispondono con un 3-5-2: Fulignati - Antov, Ravanelli, Bianchetti - Zanimacchia, Collocolo, Majer, Vasquez, Quagliata - Johnsen, Nasti19:43

Le scelte di Grosso: squalificato il nuovo acquisto Lovato, in difesa ci sono Odenthal e Romagna al centro con Toljan e Doig ai lati. Caligara, Kumi e Boloca compongono il centrocampo, mentre Thorstvedt e Antiste agiranno a supporto dell'unica punta che sarà Moro e non Mulattieri19:50