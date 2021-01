Da Cosenza - Empoli é tutto, appuntamento alle prossime sfide di questa emozionante giornata di Serie B!16:59

Continua a non vincere al Marulla il Cosenza, che vede ora la sua posizione in classifica diventare preoccupante: la squadra di Occhiuzzi ci ha provato, centrando anche due traverse, ma non é riuscita a trovare il gol che avrebbe prima riaperto poi avvicinato agli avversari.16:59

L'Empoli vince a Cosenza e allunga momentaneamente sulla Salernitana, confermandosi comunque in prima posizione. Decide il rigore di Olivieri nel primo tempo ed il gol di Mancuso, a segno dopo due minuti dal suo ingresso.16:58

90'+4' FINISCE COSENZA - EMPOLI! 0-2 il finale, in gol Olvieri su rigore e Mancuso.16:57

90'+3' Altra uscita sulla trequarti di Brignoli, Carretta era comunque partito in posizione di fuorigioco.16:55

90'+2' Empoli che rimane in attacco, La Mantia con il tunnel su Tiritiello ma lo ferma Ba.16:54

90'+1' Lancio per La Mantia, la punta ci prova ma non riesce a salvare il pallone che lo avrebbe messo in porta.16:53

90' Saranno quattro i minuti di recupero.16:52

89' A terra ora Parisi dopo uno scontro aereo con Sueva: Massa ferma il gioco per valutare le condizioni del difensore toscano.16:51

88' GOL! Cosenza - EMPOLI 0-2! Rete di Leonardo Mancuso. La Mantia manda in profonditá la punta che, sola davanti a Falcone, non sbaglia.



87' Empoli che tiene il pallone lontano dalla porta di Brignoli, fatica il Cosenza a proporsi in avanti.16:49

86' Sostituzione EMPOLI: esce Samuele Ricci, entra Szymon Żurkowski.16:48

86' Sostituzione EMPOLI: esce Nedim Bajrami, entra Leonardo Mancuso.16:48

86' PETRE! Punizione a giro per la punta, palla che termina alta sopra la traversa.16:48

85' Fallo di Damiani su Ba: punizione per il Cosenza dal limite dell'area dell'Empoli.16:47

84' Inesauribili le due mezzali dell'Empoli, Haas e Ricci, capaci anche a cinque minuti dal termine di andare a pressare alto.16:46

83' Cross di Fiamozzi, Moreo anticipato da Idda sul primo palo: Empoli ora che spinge.16:44

82' Empoli ora con un 4-3-2-1, Moreo molto piú vicino al centrocampo che a La Mantia.16:43

81' La Mantia con molta astuzia si prende il calcio di punizione sulla spinta di Legittimo, facendo così rifiatare i suoi.16:42

80' Cross arretrato di Vera, palla che taglia tutta l'area prima che Moreo la spazzi lontano.16:41

79' Gran chiusura di Parisi che prende anche l'intervento falloso di Petre: il terzino si sta dimostrando utile sia in fase offensiva che difensiva.16:41

78' Colpo di testa di Casale sulla punizione di Bajrami, palla ampiamente a lato.16:40

77' AMMONITO Daniele Sciaudone. Fallo duro su Ricci, che si era inserito alle sue spalle. 16:39

77' Occhiuzzi si gioca tutte le sue armi, squadra iper offensiva alla ricerca del gol del pareggio.16:39

76' Sostituzione COSENZA: esce Benjamin Kone, entra Abou-Malal Ba.16:38

76' Sostituzione COSENZA: esce Ettore Gliozzi, entra Adrian Petre.16:38

76' MOREO! Contropiede dell'Empoli, la punta rientra sul sinistro e calcia: blocca a terra Falcone.16:37

75' Cosenza che spinge, punizione di Vera al centro per Tiritiello, anticipato da Fiamozzi.16:37

74' TRAVERSA DI VERA! Conclusione dal limite, una deviazione di Ricci beffa Brignoli, salvato dal suo legno!16:36

73' Sostituzione EMPOLI: esce Leo Štulac, entra Samuele Damiani.16:35

73' Sostituzione EMPOLI: esce Ryder Matos, entra Stefano Moreo.16:35

72' GLIOZZI! Colpo di testa della punta, una leggera deviazione manda il pallone di poco in out.16:34

71' Sacko, alla ricerca del pallone, travolge Casale: Massa fischia il fallo, ma ad inizio azione, con palla per il Cosenza.16:33

70' Sta soffrendo molto la mediana a due del Cosenza, molti spazi lasciati sulla trequarti e ben sfruttati da Bajrami e Matos.16:32

69' AMMONITO Simone Romagnoli. Il centrale tenta l'anticipo su Gliozzi, colpendo peró prima il giocatore, poi la palla. 16:31

68' MATOS! Si é accesa la partita, conclusione al volo della punta dal limite che termina di poco alta sopra la traversa.16:29

67' LA MANTIA! Contropiede Empoli, Matos serve la punta che, da posizione defilata, calcia di potenza ma a lato.16:28

66' TIRITIELLO! Angolo del Cosenza, una deviazione di Haas serve il difensore che di testa non impegna Brignoli.16:28

65' Mischia in area dell'Empoli, conclusione di Sueva messa una angolo da Fiamouzzi.16:27

64' Ricci cerca la gran conclusione dal limite, deviazione di Tiritiello che facilita la presa di Falcone.16:26

63' Buon momento ora per l'Empoli, Cosenza che fatica a ripartire e rimane chiuso nella propria metà campo.16:25

62' Matos entra in area e scarica su Fiamozzi, il cross per La Mantia é bloccato da Idda.16:24

61' Carretta si sgancia sulla fascia ma ottima lettura di Romagnoli che si stacca prima e chiude la punta in out.16:23

60' Sostituzione COSENZA: esce Davide Petrucci, entra Daniele Sciaudone.16:22

59' Sostituzione EMPOLI: esce Marco Olivieri, entra Andrea La Mantia.16:21

59' Bajrami porta palla, finta l'apertura per Ricci e conclude dal limite: pallone semplice per Falcone che blocca a terra.16:21

58' Scintille tra Tiritiello o Olivieri, dopo una caduta della punta su un leggero contatto con il difensore.16:19

57' Olivieri punta Idda e cerca il cross basso al centro, palla che finisce direttamente nell'out opposto.16:18

56' Occhiuzzi con un cambio molto offensivo, 4-4-2 per il Cosenza con Carretta esterno di centrocampo.16:18

55' Sostituzione COSENZA: esce Devid Bouah, entra Mirko Carretta.16:16

54' STULAC! Destro potente del mediano dalla distanza, attento Falcone che respinge di pugni.16:15

53' Punizione morbida di Stulac, Falcone in uscita con i pugni allontana.16:14

52' AMMONITO Brayan Vera. Trattenuta vistosa per fermare Matos che si era lanciato palla al piede in velocitá. 16:14

51' Fuorigioco di Olivieri: sta funzionando la linea difensiva alta del Cosenza.16:12

50' Empoli che fa circolare il pallone, Cosenza che aspetta nella propria trequarti.16:12

49' Lancio di Fiamozzi per Olivieri, Bouah in anticipo serve Falcone.16:11

48' Sueva, alla ricerca del pallone, finisce contro i tabelloni pubblicitari di fondo campo: per fortuna del neoentrato, nessun problema fisico.16:10

47' Ripartenza del Cosenza, Brignoli in uscita sulla sua trequarti per anticipare Gliozzi, lanciato in profonditá da Sacko.16:08

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI COSENZA - EMPOLI! Si riparte dal 0-1 della prima frazione.16:07

46' Sostituzione COSENZA: esce Mohamed Bahlouli, entra Gianluigi Sueva.16:07

Nel finale l'Empoli si ripropone in avanti e trova il vantaggio grazie ad una bella palla in verticale per Matos, fermato in area dal fallo di Tiritiello.15:52

Toscani che partono forte, sfiorano il gol con Olivieri, ma poi subiscono il ritorno dei Lupi che trovano anche una traversa con Sacko.15:51

Empoli che sblocca la partita nel recupero con un rigore di Olivieri, concesso da Massa per un fallo di Tiritiello su Matos molto discusso da parte dei locali.15:50

45'+2' FINISCE IL PRIMO TEMPO DI COSENZA - EMPOLI! 0-1 il risultato parziale, decide il rigore di Olivieri.15:50

45'+1' GOL! Cosenza - EMPOLI 0-1! Rete su Rigore di Marco Olivieri. La punta calcia di potenza ad incrociare, il suo destro é imprendibile per Falcone.



45' AMMONITO Andrea Tiritiello. Giallo per il fallo da rigore su Matos. 15:52

45' RIGORE PER L'EMPOLI! Palla in profonditá per Matos, in area Tiritiello prende prima il pallone ma poi anche l'avversario. Massa indica gli undici metri.15:48

44' Attacca l'Empoli in questo finale, Dionisi che ha invertito Ricci e Haas come mezzali.15:47

43' Corner di Stulac, fallo in attacco di Romagnoli che travolge Tiritiello.15:45

42' MATOS! Gran controllo in area del brasiliano che con una veronica supera Idda, conclusione potente che Falcone mette in angolo.15:44

41' Fiamozzi prova la profonditá per Matos, pallone troppo lungo per il brasiliano che non riesce ad arrivare in tempo per il cross.15:43

39' Empoli che fa piú gioco ma é il Cosenza a rendersi piú pericoloso, come dimostra questa ultima occasione di Bouah.15:43

38' BOUAH! Gran cross di Kone sul suo palo lontano, l'esterno arriva con i tempi giusti ma calcia male mandando a lato.15:41

37' Brignoli costretto ad uscire fuori dalla sua area per anticipare Sacko, ben lanciato da Petrucci in profondità.15:40

36' Matos tarda troppo nella conclusione, azione comunque ferma per fuorigioco dell'ex Fiorentina.15:38

35' Che chiusura di Kone che prima recupera almeno cinque metri a Bajrami, poi gli scippa il pallone.15:38

34' Tanto movimento di Ricci, impiegato nel ruolo di mezzala destra ma con la libertà di allargarsi spesso sulla fascia.15:37

33' SACKO! La punta rientra sul destro e calcia a giro, palla di pochissimo a lato con Brignoli battuto.15:36

32' Lancio di Casale per Matos, attento Falcone in uscita al limite della sua area.15:34

31' Empoli che sembra essersi svegliato dopo la traversa di Sacko, toscani ora in forza nella metà campo del Cosenza.15:33

29' Cross potente di Parisi, Haas cerca la deviazione ma Tiritiello mette in angolo. Bella partita al Marulla.15:32

28' TRAVERSA DI SACKO! Corner perfetto di Bahlouli che pesca il compagno sul primo palo, colpo di testa della punta che colpisce in pieno il montante della porta!15:31

27' Altro angolo per il Cosenza guadagnato da Kone: buon momento per i Lupi.15:30

26' Petrucci cerca il cambio campo per Bouah, palla lunga che peró l'esterno difende bene, guadagnando anche angolo.15:29

25' Sta crescendo il Cosenza, ora é l'Empoli costretto a difendersi nella propria metà campo.15:27

24' Azione personale di Vera, l'esterno rientra sul sinistro e cerca la conclusione, palla murata da Casale.15:27

23' Conclusione potente di Bahlouli, Parisi respinge: il Cosenza chiede il rigore, Massa é vicino e dice che la palla ha colpito il corpo del giocatore.15:26

22' AMMONITO Nicolas Haas. Fallo tattico della mezzala che trattiene Bouah, che si era lanciato palla al piede. 15:25

21' Chiusura di Ricci su Gliozzi, con il giovane centrocampista che guadagna anche il fallo.15:24

21' Stulac morbido sul secondo palo, Idda salta piú in alto di tutti e lancia il contropiede dei suoi.15:23

20' Petrucci stende Ricci al limite della sua area: punizione da posizione pericolosa per l'Empoli.15:23

19' Scintille tra Parisi e Bouah, Massa arriva immediatamente a calmare gli animi dei due esterni.15:22

18' Contropiede del Cosenza, Bahlouli cerca la verticale per Gliozzi ma ottima chiusura di Fiamozzi.15:21

17' PERICOLO PER L'EMPOLI! Un lancio lungo per Sacko mette in difficoltà Brignoli, che si scontra con Casale: il portiere in due tempi fa sua la sfera.15:20

16' Casale in scivolata anticipa Gliozzi, Brignoli per non rischiare allontana direttamente in out.15:19

15' Scontro aereo tra Olivieri e Tiritiello, ha la peggio l'attaccante dell'Empoli che rimane a terra prima di alzarsi con difficoltà.15:17

14' Cosenza che cerca di alzare il proprio baricentro, Sacko chiuso in out da Romagnoli.15:17

13' Vera in verticale per Gliozzi, con la punta che era peró in fuorigioco di almeno tre metri.15:15

12' Cross di Parisi forte al centro, attento Falcone in uscita alta, con il portiere che anticipa Olivieri.15:14

11' Angolo per il Cosenza: Gliozzi si lancia sul primo palo travolgendo Casale, fallo in attacco per la punta dei Lupi.15:13

10' Fuorigioco di Matos, che si sta spesso aprendo sulla destra lasciando il centro ad Olivieri, in una sorta di 4-2-3-1.15:12

9' Ritmi rallentati dall'Empoli dopo un inizio veramente forte, Cosenza che sembra aver preso le misure ai toscani.15:12

7' Cosenza che alza il pressing appena l'Empoli supera la metà campo, lasciando peró spesso la trequarti libera per Bajrami.15:10

6' Cross di Fiamozzi troppo lungo per tutti, Parisi ferma subito il contropiede del Cosenza spinto da Tiritiello.15:09

5' Bouah scende sulla fascia ma non trova il cross, il suo scarico per Petrucci termina peró in out.15:08

4' OLIVIERI! Destro a giro della punta, Falcone in tuffo mette in angolo!15:06

3' Idda chiude Olivieri, guadagnando anche la rimessa dal fondo: che inizio peró dell'Empoli.15:05

2' Stulac atterrato al limite dell'area del Cosenza, Massa lascia correre nonostante le proteste degli ospiti.15:04

1' SUBITO PERICOLOSO L'EMPOLI! Cross di Bajrami, Idda per anticipare Matos quasi manda nella sua porta!15:04

1' INIZIA COSENZA - EMPOLI! Primo pallone per i locali.15:02

Il Cosenza ha vinto tutti gli ultimi tre confronti in Serie B contro l'Empoli, ottenendo un successo in più di quanti ne aveva raccolti nelle 11 sfide precedenti contro i toscani in cadetteria (2V, 5N, 4P).14:34

Dirige il match l'arbitro Davide Massa di Imperia.14:26

Turn over per i toscani con Dionisi che in attacco schiera a sorpresa Matos e Olivieri, solo panchina per La Mantia e Mancuso. Sulla trequarti Bajrami, Ricci entra a centrocampo, Casale in difesa al posto di Nikolaou.14:21

Occhiuzzi, con gli uomini contati tra infortuni e partenze, si affida a Gliozzi e Sacko in attacco, spazio a Kone in mediana. Fasce per Vera e Bouah, in difesa confermati i tre titolari Tiritiello, Idda e Legittimo.14:33

A disposizione dell'EMPOLI: Furlan, Terzic, Mancuso, Moreo, La Mantia, Zappella, Zurkowski, Damiani, Pirrello, Viti, Nikolaou, Cambiaso.14:19

La formazione dell'EMPOLI: 4-3-1-2 per Dionisi, che schiera Brignoli - Fiamozzi, Romagnoli, Casale, Parisi - Ricci, Stulac, Haas - Bajrami - Olivieri, Matos.14:18

A disposizione del COSENZA: Bruccini, Sciaudone, Sueva, Ingrosso, Matosevic, Ba, Petre, Carretta, Saracco, Borrelli.14:25

Sono ufficiali le formazioni del match: COSENZA che si schiera con il 3-4-1-2, Falcone - Tiritiello, Idda, Legittimo - Bouah, Petrucci, Kone, Vera - Bahlouli - Gliozzi, Sacko.14:16

La squadra di Dionisi ha chiuso il 2020 al primo posto alla pari con la Salernitana, il Cosenza invece é in piena zona play out a soli due punti da quella retrocessione.14:13

È tempo di Serie B, con il 2021 che si apre con l'anticipo delle 15.00 tra Cosenza e Empoli. I rossoblu sono alla ricerca della prima vittoria al Marulla, i toscani dei tre punti per rafforzare la prima posizione.14:12