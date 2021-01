La Cremonese si presenta con un 11 abbastanza cambiato rispetto a quello sconfitto sul campo della Reggina. Chance dal 1' per Gaetano, per il quale Bisoli ha speso qualche parola in conferenza stampa, Nardi viene arretrato sulla linea difensiva e a centrocampo c'è Castagnetti. Cambio anche tra i pali: c'è Zaccagno e non Volpe. Nel Chievo, rispetto al pereggio contro il Venezia, dentro Rigione a svantaggio di Leverbe. Sull'esterno di centrocampo titolare Giaccherini, rivoluzionata la coppia d'attacco: Ciciretti-De Luca.17:46