Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Pisa e Cremonese, incontro valido per la seconda giornata del campionato di Serie B.13:55

Dopo il pari in trasferta con la Reggiana e la vittoria in Coppa Italia, i ragazzi di D'Angelo fanno il loro debutto tra le mura amiche ospitando una Cremonese sconfitta all'esordio dal Cittadella ma parzialmente rinfrancata dal poker rifilato all'Arezzo in Coppa.12:45