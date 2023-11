Manca poco all'inizio di Cittadella-Brescia. Squadre a parti punti in classifica, ma ospiti con due gara in meno.13:11

Le scelte di Gorini: Pittarello unica punta, Cassano e Vita a supporto. Danzi, Carriero e Amatucci in mediana. Salvi e Carissoni i terzini.13:59

Le scelte di Gastaldello in avanti Moncini e Bianchi, Bjarnason a supporto. Van de Loi in cabina di regia, Dickmann e Huard sulle fasce. Borrelli e Cistana in panchina.13:58