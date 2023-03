Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Oreste Granillo

Città: Reggio di Calabria

Capienza: 27454 spettatori12:07

Una Reggina in forte difficoltà ospita al Granillo il Parma, formazione molto discontinua che alterna ottime vittorie (Frosinone) a sconfitte (Pisa).12:07

Due formazioni in lotta play off ma che rischiano molto, con la squadra di casa che si é staccata dalla lotta promozione diretta venendo superata da Genoa, Bari e Sudtirol; ospiti che lottano per l'ottavo posto con Palermo e Ascoli.16:29

Sono ufficiali le formazioni del match: REGGINA con il 4-3-3, Colombi - Pierozzi, Cionek, Gagliolo, Di Chiara - Fabbian, Majer, Hernani - Rivas, Strelec, Ménez. A disposizione: Contini, Liotti, Loiacono, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi, Canotto, Cicerelli, Galabinov, Gori.16:00

La formazione del PARMA: 4-1-4-1 per i ducali, Buffon - Del Prato, Osorio, Circati, Ansaldi - Estevez - Benedyczak, Sohm, Bernabè, Man - Vazquez. A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Charepentier, Bonny, Zanimacchia, Camara, Juric, Cobbaut, Coulibaly, Inglese, Zagaritis.16:01

Inzaghi opta per Strelec in avanti con Rivas e Menez: a centrocampo Majer da regista, Gagliolo con Cionek al centro della difesa.16:02

Pecchia con Vazquez ancora da falso nueve, Benedyczak, Sohm, Bernabè e Man alle sue spalle con Estevez davanti alla difesa. Ansaldi riportato al ruolo di terzino sinistro, Buffon in porta.16:03

Dirige il match l'arbitro Massimiliano Irrati di Pistoia.16:03

1' INIZIA REGGINA - PARMA! Primo pallone per gli ospiti.16:16

1' Reggina in amaranto, Parma in completo giallo con righe blu orizzontali.16:16

2' Sohm attacca Cionek, ottima la chiusura di Rivas per anticipare Man lanciato in velocità.16:18

3' Confermato El Mudo Vazquez da falso nueve, grandissima libertà per l'ex Belgrano di muoversi su tutto il fronte offensivo.16:19

4' RIVAS! Tiro cross della punta, Buffon si distende e blocca il pallone.16:20

5' Cross di Rivas, sempre pericoloso sulla destra: Osorio respinge di testa.16:21

6' Fallo su Vazquez, Irrati prima dá il vantaggio, poi fischia per concedere la punizione dalla trequarti.16:22

7' Punizione di Ansaldi, Di Chiara mette in angolo.16:23

8' Azione tutta palla a terra del Parma, Pierozzi non si fida e calcia in out un pallone destinato a Man.16:23

10' Lancio di Di Chiara, attento Buffon in uscita alta.16:26

11' AMMONITO Enrico Del Prato. Primo giallo del match, il difensore, diffidato, interviene in ritardo su Hernani. 16:26

12' MENEZ! Conclusione dalla distanza del francese, palla che termina di poco a lato!16:28

14' Ritmi alti in questo inizio partita, bello spettacolo al Granillo.16:29

15' Cross basso di Rivas, Benedyczak in ripiegamento calcia lontano.16:30

16' Lancio per Strelec, attento Buffon in uscita bassa.16:30

17' SOHM! Conclusione dal limite dell'esterno, Colombi respinge con i pugni!16:32

18' Cionek chiude in area Benedyczak, anticipando anche Colombi.16:32

19' Che rischio per Di Chiara che perde il pallone in area, non ne approfitta Benedyczak.16:33

20' Cross di Di Chiara, non ci arriva Rivas sul secondo palo: che partita al Granillo.16:36

22' Punizione dalla trequarti per la Reggina: Hernani al centro, respinge la difesa ospite.16:37

23' Buffon costretto ad uscire fuori dalla sua area: spinge la Reggina in questi ultimi minuti.16:39

25' Parma che sta faticando ora ad uscire, lancio per Benedyczak, ora prima punta facile presa per Colombi.16:42

26' Schema decisamente fluido del Parma, con Vazquez e Benedyczak che si scambiano speso posizione, Man e Sohm lo stesso sulla sinistra.16:43