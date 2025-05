90'+5' E' FINITA! BARI-PISA 1-0! Rete di N. Bonfanti al 9'. 16:59

90'+4' La notizia è giunta al ''San Nicola'', la panchina di Inzaghi ha iniziato i festeggiamenti. 16:57

90'+3' TRIPLICE FISCHIO IN REGGIANA-SPEZIA! Vittoria granata per 2 a 1, Pisa in Serie A! 16:55

90'+2' Ci prova Morutan al cross, respinta della retroguardia del Bari. 16:54

90' Cinque minuti di recupero. 16:52

89' Tentativo d'attacco dei nerazzurri, Piccinini al volo, muro biancorosso. 16:51

87' QUINTO CAMBIO NEL BARI: entra Bellomo, esce Maita. 16:49

85' Corner per il Bari. 16:47

83' Cross di Morutan ammortizzato, la prende Radunovic. 16:45

82' Ritmo di gioco abbastanza lento. 16:44

80' Tramoni svetta ma non riesce a raggiungere il traversone di Arena, pallone sul fondo. 16:41

79' QUARTO CAMBIO NEL BARI: entra Novakovich, esce Lasagna. 16:40

78' QUINTO CAMBIO NEL PISA: entra Arena, esce G. Bonfanti. 16:40

77' Fallo in attacco di Tramoni. 16:39

75' Un quarto d'ora al 90'. 16:38

74' QUARTO CAMBIO NEL PISA: entra Morutan, esce Touré. 16:36

73' ESPULSO LONGO! Marcenaro allontana il tecnico del Bari per proteste. 16:36

73' AMMONITO TOURE': fallo su Obaretin. 16:35

72' Lasagna anticipa di testa Canestrelli in ripiegamento difensivo, blocca Radunovic. 16:34

71' Si riparte, tutto invariato sugli altri campi: il Cesena è avanti sul Palermo, risultato che interessa al Bari. 16:34

70' GIOCO FERMO, cooling break. 16:31

68' Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 16:29

67' AMMONITO FAVASULI: trattenuto Marin. 16:28

66' Lancio in profondità per Lasagna, Canestrelli anticipa in calcio d'angolo. 16:27

65' TERZO CAMBIO NEL PISA: entra Lind, esce Meister. 16:27

65' TERZO CAMBIO NEL BARI: entra Maggiore, esce N. Bonfanti. 16:26

64' SECONDO CAMBIO NEL BARI: entra Lella, esce Benali. 16:26

64' PRIMO CAMBIO NEL BARI: entra Favasuli, esce Oliveri. 16:25

63' COLPO DI TESTA DI TOURE'! Da sinistra a destra, assist di Angori e stacco di Touré che manda a lato non di molto. 16:25

63' Buona la chiusura difensiva di Benali su Meister. 16:24

61' Cross di Angori per la testa di Moreo, Mantovani lo ferma in corner. 16:23

59' AMMONITO BENALI: fallo su Touré. Anch'egli diffidato. 16:20

58' Canestrelli in proiezione offensiva, destro dalla distanza fuori misura. 16:19

56' AMMONITO RADUNOVIC: perdita di tempo. 16:21

55' Traversone profondo di Angori, Moreo in spaccata tocca la sfera ma non può indirizzarla a rete. 16:17

54' AMMONITO INZAGHI: proteste nei confronti di Marcenaro. Diffidato, l'allenatore del Pisa non sarà in panchina contro il Sudtirol. 16:16

53' Meister appoggia a Moreo, il quale scivola al momento della conclusione. 16:14

51' Punizione per i padroni di casa ai 30 metri dalla porta di Semper: batte Pucino, deviazione della barriera. 16:13

49' Aggiornamento importante per il Pisa: Gondo fa 2 a 1 per la Reggiana contro lo Spezia. 16:11

48' Cross pericoloso del Bari, spinta fallosa ai danni di Caracciolo. 16:09

47' Entrata fallosa di Canestrelli ai danni di Dorval. 16:08

46' SECONDO CAMBIO NEL PISA: entra Angori, esce Sernicola. 16:07

46' PRIMO CAMBIO NEL PISA: entra Angori, esce Abildgaard. 16:07

46' INIZIA IL SECONDO TEMPO DI BARI-PISA! Si riparte dal risultato di 1-0. 16:06

Squadre negli spogliatoi: Longo studia le mosse per conquistare i tre punti, Inzaghi per agguantare il punto della sicurezza. 15:57

All'intervallo il Pisa è promosso in Serie A nonostante il risultato: Bari in vantaggio in apertura con il gol di testa dell'ex N. Bonfanti, su rimessa laterale di Pucino; lo Spezia è fermo sull'1 a 1 a Reggio Emilia. I biancorossi si sono resi pericolosi anche con Lasagna e con il rischio autogol di Marin. I nerazzurri hanno iniziato a carburare nella seconda metà della frazione, impegnando Radunovic con Touré e Moreo. 15:55

45'+4' FINE PRIMO TEMPO! BARI-PISA 1-0. Rete di N. Bonfanti al 9'. 15:50

45'+2' COLPO DI TESTA DI MOREO! Assist di Sernicola, stacco aereo e risposta di Radunovic in calcio d'angolo. 15:49

45'+1' Corner per i padroni di casa, tiro direttamente tra le braccia di Semper. 15:48

45'+1' E' iniziato il recupero di tre minuti. 15:47

45' Cross di Sernicola, colpo di testa di Touré che non raggiunge Meister. 15:47

43' AMMONITO MAITA: fallo su Moreo. Era diffidato, salterà Cittadella-Bari. 15:45

43' Colpo di testa di Moreo distante dallo specchio di porta. 15:44

41' Aggiornamento da Reggio Emilia, Portanova sigla l'1 a 1: così per il Pisa sarebbe Serie A. Nel frattempo, il Cesena ha agganciato il Bari in graduatoria. 15:44

39' Gioco momentaneamente fermo, piccolo problema a N. Bonfanti che comunque appare in grado di poter proseguire. 15:41

38' Meister tenta la giocata, saltato Mantovani ma Radunovic lo anticipa in uscita. 15:40

37' Cross rasoterra di Touré, spazza la difesa del Bari. 15:39

35' Scontro tra Semper e Canestrelli, che non si accorge dell'uscita del proprio portiere, Lasagna non può approfittarne. 15:37

34' Con i risultati fin qui maturati, il Bari sarebbe da solo all'8° posto, staccando Modena e Cesena. 15:35

32' Tiro dalla bandierina per gli ospiti. 15:34

31' Secondo traversone di Tramoni, sfera alta semplice per l'uscita in presa di Radunovic. 15:33

30' Mezz'ora di gioco al ''San Nicola'', parziale di 1 a 0 per il Bari, rete di N. Bonfanti al 9'. 15:32

29' PRIMA OCCASIONE PER IL PISA! Cross di Tramoni, svetta Touré che chiama l'estremo difensore di casa alla parata. 15:30

28' Abildgaard gioca su Touré che conquista una rimessa laterale in zona d'attacco. 15:29

26' Dopo oltre un minuto per rifiatare, il match riprende. 15:28

25' GIOCO FERMO, cooling break. 15:26

23' Sugli sviluppi, ancora Lasagna a staccare: colpo di testa alto. 15:24

22' LASAGNA! Sinistro da fuori area del numero 15 biancorosso, Semper devia in corner. 15:24

21' G. Bonfanti spazza in avanti sul pressing pugliese, pallone tra le braccia di Radunovic. 15:23

21' Calcio d'angolo per il Pisa. 15:22

19' Rimessa laterale per il Bari, Pucino si incarica della battuta. 15:21

18' Destro al volo di Pucino dalla media distanza, sfera sul fondo. 15:19

16' Lapadula sblocca il match a Reggio Emilia, Spezia a -6 dal Pisa: così niente Promozione per la squadra di Inzaghi. 15:18

15' Offside di Sernicola. 15:16

14' N. Bonfanti commette fallo su Abildgaard. 15:16

12' Meister prova a colpire in gioco aereo ma Marcenaro ravvisa una spinta fallosa in attacco. 15:14

10' I 1.290 tifosi ospiti continuano a incitare i propri beniamini, Reggiana-Spezia ancora sullo 0 a 0. 15:13

9' PILLOLA STATISTICA: 2° centro con la casacca biancorossa per l'attaccante. 15:12

9' GOL! BARI-Pisa 1-0! Rete di N. Bonfanti. Padroni di casa in vantaggio: rimessa laterale di Pucino, rimbalzo a terra e colpo di testa vincente dell'ex N. Bonfanti.



Guarda la scheda del giocatore Nicholas Bonfanti15:11

8' RISCHIO AUTOGOL PER IL PISA! Marin tocca involontariamente sul cross di Oliveri, grande intervento di Semper che salva in corner. 15:10

6' Traversone di Dorval interessante per N. Bonfanti, colpo di testa impreciso che termina largo sul fondo. 15:07

4' Ripartenza del Bari, Dorval prova l'assist, deviazione difensiva di testa di Canestrelli a favorire la presa di Semper. 15:08

3' Fuorigioco di Mantovani dopo un tentativo di crossare in area di rigore avversaria. 15:04

2' Fraseggio dei toscani in orizzontale. 15:04

1' INIZIA BARI-PISA! Primo pallone giocato da Marin. 15:02

Squadre in campo agli ordini di Marcenaro: padroni di casa in completo bianco con bordi rossi, ospiti in casacca nerazzurra. 14:59

All'andata, giocata lo scorso 13 dicembre, vittoria dei toscani per 2 a 0 firmato Moreo-Piccinini. 14:33

Longo è senza Simic e lo squalificato Favilli; l'ex N. Bonfanti in avanti con Lasagna, sulla corsia destra Oliveri preferito a Favasuli, gioca Pucino. Inzaghi opera quattro novità rispetto al match contro il Frosinone: Meister al centro dell'attacco, Abildgaard e Sernicola in mediana e G. Bonfanti in difesa. 14:59

FORMAZIONE PISA (3-4-2-1): Semper - Canestrelli, Caracciolo, G. Bonfanti - Touré, Marin, Abildgaard, Sernicola - Moreo, Tramoni - Meister. A disposizione: Nicolas, Loria, Rus, Calabresi, Castellini, Angori, Solbakken, Hojholt, Piccinini, Morutan, Lind, Arena. 14:29

FORMAZIONE BARI (3-5-2): Radunovic - Pucino, Vicari, Mantovani - Oliveri, Maita, Benali, Dorval, Obaretin - N. Bonfanti, Lasagna. A disposizione: Pissardo, Marfella, Tripaldelli, Bellomo, Lella, Maiello, Maggiore, Favasuli, Pereiro, Saco, Falletti, Novakovich. 14:58

Nell'ultimo turno, giocato l'1 maggio, biancorossi ko a Cosenza mentre i nerazzurri hanno piegato il Frosinone tra le mura amiche. 14:03

Dirige l'incontro il signor Matteo Marcenaro di Genova, coadiuvato dagli assistenti Scatragli e Bianchini. Quarto Ufficiale Gianluca Grasso. Al VAR Maggioni di Lecco, AVAR Massimi di Termoli. 14:02

Il match del ''San Nicola'' vale tantissimo: i pugliesi lottano per entrare nei playoff, ai toscani basta un punto per la matematica promozione in Serie A. 13:59

Benvenuti alla diretta di Bari-Pisa, gara valida per il 37° turno di Serie B. 13:52

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp