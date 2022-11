LIVE FROSINONE - PERUGIA 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti alla diretta di Frosinone-Perugia, gara valida per il 12° turno di Serie B. 15:38

Il match del ''Benito Stirpe - PSC Arena'' è un testa-coda: padroni di casa in vetta con 24 punti, ospiti all'ultimo posto con appena 7 punti. 15:43

Grosso cambia alcuni interpreti: Moro vince il ballottaggio con Mulattieri e sarà sostenuto da Rohden e Caso ai lati del tridente, a sinistra in difesa c'è Cotali. Castori risponde con Strizzolo-Di Serio coppia d'attacco, Melchiorri inizia dalla panchina; Santoro per lo squalificato Iannoni. 16:13

Le fasi del riscaldamento sono terminate. Tra pochi minuti il via alla gara. 16:07

Squadre in campo agli ordini di Di Bello: padroni di casa in maglia gialla con inserti azzurri, ospiti in completo bianco. 16:14