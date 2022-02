LIVE ALESSANDRIA - PISA 0-0 SERIE B 2021/2022. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Stadio Giuseppe Moccagatta

Città: Alessandria

Capienza: 7694 spettatori13:33

Un Alessandria alla ricerca di punti per uscire dalla zona retrocessione ospita il Pisa secondo in classifica: per i toscani la possibilità di prendere la prima posizione.13:33

Sono ufficiali le posizioni del match: ALESSANDRIA con il 3-4-2-1, Pisseri - Mantovani, Di Gennaro, Parodi - Pierozzi, Casarini, Gori, Lunetta - Chiarello, Palombi - Marconi.13:37

A disposizione dell'ALESSANDRIA: Mustacchio, Fabbrini, Benedetti, Coccolo, Crisanto, Mattiello, Prestia, Kolaj, Corazza, Palazzi, Milanese, Cerofolini.13:39

La formazione del PISA: 4-3-1-2 per i toscani, Nicolas - Beruatto, Leverbe, Caracciolo, Birindelli - Tourè, Nagy, Marin - Cohen - Torregrossa, Marsura.13:41

A disposizione del PISA: Livieri, Masucci, Gucher, Hermannsson, Lucca, Mastinu, Siega, Di Quinzio, De Vitis, Puscas, Benali, Berra.13:42

Alessandria con Marconi da prima punta, Chiarello e Palombi alle sue spalle. Gori e Casarini in mediana, Di Gennaro al centro ella difesa.13:44

Nel Pisa Torregrossa dal primo minuto, con lui Marsura e Cohen: confermato il centrocampo Touré, Nagy, Marin.13:49

Sono 21 i precedenti tra Alessandria e Pisa in Serie B: nove vittorie per i piemontesi, sette per i toscani e cinque pareggi. Dopo il ko esterno dello scorso agosto (0-2), questa potrebbe essere la prima stagione in cui i grigi perdono sia la gara d’andata che quella di ritorno contro questi avversari.13:50

Dirige il match l'arbitro Ivano Pezzuto.13:50

1' INIZIA ALESSANDRIA - PISA! Primo pallone per i locali.14:02

2' Alessandria in grigio, Pisa con la maglia da trasferta verde.14:03

3' Torregrossa prova a girarsi e calciare con il mancino: allontana Gori.14:04

4' Pressione molto alta del Pisa, Alessandria costretta a spazzare con Parodi.14:06

6' Partita combattuta a centrocampo, due formazioni che stanno cercando di impossessarsi dei ritmi di gioco.14:08

7' Doppio sombrero di Touré che peró non riesce a liberarsi di Casarini, Pisa che spinge.14:10

8' Conclusione di Cohen dalla distanza, palla lontana dalla porta di Pisseri.14:10

9' Marsura prova la girata con il mancino, palla che non trova la porta di Pisseri.14:11

10' Marconi guida il contropiede ma si fa rimontare da Nagy, occasione persa per i locali.14:12

12' Lunetta prova il cross sul secondo palo per Pierozzi, pallone troppo lungo per l'esterno opposto.14:14

14' BERUATTO! Schema su angolo per il Pisa, conclusione del terzino potente sul secondo palo, Pisseri con un riflesso respinge.14:16

15' Alessandria he fatica ora a ripartire, Pisa che sta prendendo metri.14:16

17' Partita che si sta scaldando: secondo fallo consecutivo di Touré, richiamo per lui.14:19

19' Torregrossa prova il controllo di petto e conclusione, chiude Parodi.14:21

21' Partita che non si sblocca, ritmi alti ma poche occasioni da rete.14:23

22' Torregrossa prova la sponda per l'inserimento di Marsura, Di Gennaro in out.14:25

23' TORREGROSSA! Colpo di testa della punta sul cross di Cohen, blocca Pisseri.14:25

24' Ancora un cross per il Pisa, ancora attento Pisseri in presa alta.14:26

25' A terra Beruatto dopo uno scontro aereo con Pierozzi: gioco fermo.14:28

27' CHIARELLO! Pallonetto del fantasista che Nicolas respinge, sul pallone vagante il portiere travolge il giocatore dell'Alessandria.14:29

28' Proteste per l'Alessandria per il contatto, check del VAR per capire se puó essere penalty. Pezzuto indica il corner.14:30