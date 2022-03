Sfida salvezza tra Vicenza e Ternana, una vittoria permetterebbe ai veneti di rilanciarsi in classifica avvicinando la zona play out. Sulla sponda opposta, gli umbri con i tre punti potrebbero considerarsi virtualmente salvi.14:19

Il Vicenza è reduce dalla sconfitta contro la Reggina per 3-1, mentre la Ternana dalla vittoria di misura per 1-0 contro il Pordenone. Ma il bilancio è in perfetto equilibrio nelle ultime sei sfide di Serie B tra le due squadre, con tre successi per parte.14:21