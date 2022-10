LIVE GENOA - CAGLIARI 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Aggiorna Diretta-Live

Dove si gioca la partita:



Stadio: Luigi Ferraris

Città: Genova

Capienza: 36685 spettatori08:58

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Genoa-Cagliari, gara valida per l'ottava giornata di Serie B.08:58

A Marassi va in scena il big match tra due delle squadre maggiormente accreditate per la risalita in Serie A. Sebbene entrambe siano nella metà alta della classifica, gli stati di forma sono diametralmente opposti. Il Genoa di Blessin è reduce da due vittorie consecutive che lo hanno proiettato a un solo punto dalla vetta, attualmente occupata da Reggina, Bari e Brescia. Momento difficile invece per gli uomini di Liverani dopo le due sconfitte interne con Bari e Venezia che hanno fatto rotolare i sardi al nono posto della graduatoria.09:05

Doppia vittoria per il Genoa nella scorsa stagione in A: 3-2 in terra sarda e 1-0 al Ferraris. Le due squadre non si affrontano invece in B dal maggio 2004 quando, al Ferraris, vinse il Genoa per 4-2. Al termine del campionato furono però i sardi a guadagnare la promozione in A mentre i liguri chiusero al 16esimo posto con soli quattro punti di margine sulla zona playout.09:20

Dirige il match Marchetti con Palermo e Perrotti ad assisterlo. Quarto uomo Di Marco. In sala VAR Mazzoleni e Baccini.11:38

FORMAZIONI UFFICIALI: Genoa col 4-2-3-1: Martinez - Sabelli, Bani, Dragusin, Pajac - Frendrup, Strootman - Yalcin, Aramu, Gudmundsson - Coda. A disposizione: Semper, Agostino, Czyborra, Vogliacco, Yeboah, Jagiello, Ilsanker, Puscas, Portanova, Touré.20:14

FORMAZIONI UFFICIALI: 4-3-3 per il Cagliari: Radnunovic - Di Pardo, Goldaniga, Altare, Obert - Nandez, Makoumbou, Deiola - Zito Luvumbo, Lapadula, Mancosu. A disposizione: Aresti, Ciocci, Dossena, Viola, Carboni, Millico, Pereiro, Lella, Capradossi, Falco, Zappa, Pavoletti.20:31

Due cambi per Blessin rispetto alla vittoria contro la SPAL ma tutti nel reparto arretrato. Davanti a Martinez infatti ci sono Bani e Dragusin invece di Ilsanker e Vogliacco. Resto della formazione confermato con Sabelli e Pajac sulle corsie laterali, Strootman e Frendrup in mezzo al campo e il trio Yalcin-Aramu-Gudmundsson alle spalle dell'unica punta Coda.20:06

Liverani deve fare a meno di Barreca sulla sinistra e lo sostituisce con Obert, davanti a Radunovic sono confermati Goldaniga e Altare con Di Pardo sulla destra per Zappa. Makoumbou ritrova posto in mezzo al campo e sarà supportato da Deiola e Nandez. In avanti opportunità dal primo minuto per Zito Luvumbo, schierato a destra, con Mancosu confermato alto a sinistra e Lapadula centrale. Panchina per Pavoletti.e Pereiro.20:10

Squadre che hanno terminato il riscaldamento, tra pochi minuti il fischio iniziale.20:15

Si comincia!20:33

Genoa subito propositivo in avanti, fermato però da un fuorigioco di Sabelli.20:34

2' Arriva anche il primo tiro del match, la scocca Aramu da dentro l'area dopo essere rientrato sul mancino. Palla alle stelle.20:35

4' Continua a cercare di proporsi in attacco il Genoa, Cagliari che non riesce a entrare in possesso della sfera.20:37

4' Riconquista palla il Cagliari e guadagna anche una punizione dopo la spinta di Frendrup su Deiola.20:37

5' Goldaniga pulisce l'area cagliaritana svettando di testa sul traversone di Aramu dalla destra.20:38

7' Prima incursione in area avversaria del Cagliari, Mancosu guadagna il corner ma Marchetti ravvisa un fallo di Lapadula a centro area e assegna punizione al Genoa.20:40

8' Traversone dalla sinistra di Gudmundsson, Altare spazza l'area, poi Aramu rimane a terra in area di rigore. Rumoreggia il pubblico di casa ma l'ex Venezia sembra essersi infortunato da solo in ricaduta.20:41

9' Aramu resta regolarmente in campo mentre il Genoa prova ancora a costruire azioni offensive.20:42

10' Pajac centra rasoterra dalla sinistra, Coda anticipa il diretto avversario sul primo palo ma non colpisce bene e la palla finisce a fondo campo.20:43

11' OCCASIONE GENOA! Gudmundsson elude l'intervento di Makoumbou al limite dell'area e calcia sul secondo palo col destro, Radunovic si distende in tuffo e devia in corner.20:49

11' Ripartenza del Cagliari condotta da Zito Luvumbo. che finisce a terra dopo un'entrata al limite di Sabelli. Marchetti lascia correre e il Genoa recupera palla.20:45

13' CODA! Aramu lotta sulla sinistra, recupera palla e serve Coda al limite dell'area. Il numero 9 del Grifone calcia secco verso il primo palo ma non trova la porta.20:46

15' Marchetti viene colpito involontariamente alla testa dal pallone. Il fischietto ferma il gioco per qualche secondo poi restituisce palla al Genoa.20:48

16' Fallo di Goldaniga su Gudmundsson, punizione per il Genoa sulla trequarti offensiva. Aramu sul pallone.20:49

18' Aramu mette in mezzo forte ma la difesa cagliaritana respinge allontanando per un attimo la minaccia. Palla di nuovo al Genoa che torna ad attaccare.20:51

18' PALO DI GUDMUNDSSON! L'islandese si accentra dalla sinistra e cerca il palo lungo col piattone dal limite, palla che tocca il palo ed esce oltre la linea di fondo campo!20:51

20' Niente da fare per il Cagliari che non riesce proprio ad alzare il baricentro e a costruire qualcosa in zona offensiva.20:53

20' Apertura a destra per Zito Luvumbo, l'angolano entra in area dal lato corto, non alza la testa e calcia sull'esterno della rete col destro. Sul dischetto c'era Lapadula in posizione favorevole.20:54

22' Non si capiscono Pajac e Coda. Il filtrante del croato finisce direttamente a fondo campo.20:55

23' Ripartenza del Cagliari condotta ancora da Zito Luvumbo, l'angolano non si accorge di Lapadula e Nandez liberissimi dalla parte opposta e finisce per perdere palla dopo il contrasto con Frendrup.20:56

24' Coda si ritrova a tu per tu con Radunovic e calcia forte ma addosso al portiere serbo. Poi Marchetti ferma tutto per fuorigioco dell'ex Lecce.20:58

26' Bani lancia lungo per Sabelli sulla destra ma la palla rimbalza e finisce a fondo campo.20:59

26' LAPADULA! Pasticcio in area genoana, Bani e Dragusin si ostacolano, la palla carambola dalle parti di Pajac che sbaglia completamente il rinvio servendo Lapadula. L'italo-peruviano si porta la palla sul sinistro e calcia basso sul secondo palo. Palla fuori di poco.21:00

29' Sabelli serve Yalcin con un filtrante dalla destra, il turco perde tempo per la battuta a rete ma guadagna comunque calcio d'angolo.21:02

30' Frendrup verticalizza per Strootman in area, l'olandese cerca il servizio per Coda ma la difesa ospite respinge.21:02

30' Zito Luvumbo salta netto Frendrup a centrocampo, il danese lo stende e viene ammonito.21:03

31' Gudmundsson difende palla nel cerchio di centrocampo e prova a sgusciare verso la porta avversaria in mezzo a tre. Deiola lo trattiene e Marchetti ammonisce il centrocampista ospite.21:04

32' Lancio verticale di Strootman per Coda in area, il numero nove genoano ci arriva con la punta ma non riesce a impensierire Radunovic che raccoglie la sfera e fa ripartire l'azione dei suoi.21:05

34' Cross di Di Pardo sul primo palo, Bani anticipa Lapadula in area piccola e respinge la sfera.21:06

34' NANDEZ! L'argentino del Cagliari fa tutto da solo, converge al centro dalla destra e cerca il palo lungo col sinistro rasoterra. La palla esce di pochissimo a Martinez battuto!21:08

37' Fallo di mano in zona offensiva di Zito Luvumbo. Genoa che torna in possesso della palla dopo un buon momento del Cagliari.21:10

39' Fase confusa della partita con palle perse da una parte e dall'altra.21:12

40' Cross di Pajac dalla sinistra, Altare allontana in fallo laterale anticipando tutti.21:13