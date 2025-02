Salernitana momentaneamente in 10 uomini a causa di una defezione per Caligara.22:09

Torna in attacco la fromazione granata. Cerri dal fondo riesce a mettere un pallone interessante a centro area per Verde che calcia debole e centrale permettendo a Andrenacci una parata facile.22:04

PALO DEL BRESCIA!! Dopo un'azione magistrale orchestrata in velocità la palla arriva a Dickmann che serve palla in area. Olzer arriva di gran carriera e di prima intenzione stampa il suo sinitro sul palo alla destra di Christensen!21:53

In questa fase finale del primo tempo il pallino di gioco sembra in mano alla formazione di casa che sta trovando più spazi, specialmente a centrocampo, e riesce a sviluppare la manovra offensiva più facilmente.21:13

Cross di Amatucci deviato da Bisoli e palla in corner. Sugli sviluppi del calcio d'angolo Lochoshvili trova il tempo giusto ma di testa non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.21:02

Amatucci lancia per Stojanovic sulla fascia destra. L'esterno sloveno lascia rimbalzare la sfera invece di attaccarla e ne esce una traiettoria che lo scavalca e finisce in fallo laterale.21:01

Olzer con caparbietà conquista una rimessa laterale in posizione offensiva per il Brescia.20:51

Borrelli sbraccia in maniera evidente su Amatucci. Altro calcio di punizione per la formazione ospite.20:49

Ancora Salernitana in avanti. Cross di Stojanovic da posizione centrale a cercare la torre di Cerri. La difesa anticipa sia l'attaccante ex Como sia Tongya e allontana la sfera.20:44

GOL ANNULLATO AL BRESCIA. Dopo un lungo check al VAR viene annullatto per fuorigico a Michele Besaggio, che aveva raccolto una respinta centrale di Christensen e messo la palla in porta.20:41

Cerri riceve palla e protegge palla battagliando con la difesa avversaria e allarga per per Tongya. L'azione si conclude con un fallo causato da Borrelli.20:35

Foto di rito per le 2 formazioni ed è tutto pronto per l'anticipo della 25a giornata di Serie B.20:31

I PRECEDENTI. Sono ben 42 i precedenti tra le due compagini, con un bilancio che pende in favore delle rondinelle, vittoriose in 21 occasioni, contro le 14 vittorie granata e i 6 pareggi. All'andata la partita è terminata con uno scialbo 0-0, mentre l'ultimo successo granata, risale all' 1-0 del 2021, anno della promozione in A, successo ottenuto grazie al gol di Luka Bogdan.19:23