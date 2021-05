Benvenuti alla diretta scritta della partita tra Salernitana ed Empoli, gara valida per la 37ª giornata del campionato di Serie B. 13:26

Sfida di alta classifica che vede opposto l'Empoli, primo e già sicuro del posto in Serie A nella prossima stagione, e la Salernitana, seconda, che va a caccia di punti fondamentali per la promozione diretta.13:28

La Salernitana ha perso le ultime due sfide di Serie B contro l’Empoli e potrebbe registrare tre sconfitte di fila contro i toscani per la prima volta nella competizione.13:30

Nei padroni di casa il peso dell'attacco sarà sulle spalle del grande ex di giornata, Gennaro Tutino, che ha giocato in Serie B con la maglia dell’Empoli nel corso della passata stagione, realizzando tre gol in 16 presenze.13:39