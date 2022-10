Ternana Unicusano

La Ternana è attualmente quinta in classifica a quota 13 punti; il Palermo è sedicesimo e ne ha soltanto sette. La formazione guidata da Cristiano Lucarelli ha vinto tutte le ultime tre partite di campionato, mentre i rosanero hanno incassato quattro sconfitte nelle scorse cinque gare. In caso di vittoria, la squadra umbra eguaglierebbe la sua miglior partenza in Serie B dopo otto incontri nell'era dei tre punti a vittoria (1994/95): 16, totalizzati nella stagione 2003/2004.11:13

Francesco Di Mariano non ha ancora trovato il gol con la maglia del Palermo in queste prime giornate di Serie B. La sua ultima rete nel campionato cadetto risale ad aprile 2022, con il Lecce proprio contro la Ternana.

Antonio Palumbo, in gol nell'ultima partita di campionato contro il Cittadella, potrebbe segnare per la seconda volta in carriera in due match consecutivi di B: la prima è stata a dicembre 2015, sempre con la Ternana, contro Pro Vercelli e Como.