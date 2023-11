In questo mercoledì Palermo e Brescia, rispettivamente al quinto e al tredicesimo posto, si affrontano alle 18.30 nel recupero della seconda giornata della Serie BKT. Sempre allo stesso orario anche l’altro recupero tra Lecco e Spezia. Il Brescia (10) ha giocato una partita in meno del Palermo (11). 18:01

Palermo-Brescia è una delle partite con maggiore tradizione in cadetteria: 58 confronti in totale. Bilancio in favore dei siciliani, 18 vittorie contro le 12 del Brescia, 15 delle quali in casa.18:06