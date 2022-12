Punti pesanti in palio al Tombolato dove Cittadella e Bari vanno alla ricerca di una vittoria che i padroni di casa hanno ritrovano contro il Genoa, nell'ultimo turno, dopo due pareggi e una sconfitta. I pugliesi sono invece finiti in un vortice di pareggi, ben cinque consecutivi e i tre punti mancano da inizio ottobre.13:01

Grande equilibrio nelle otto sfide tra Cittadella e Bari in casa dei veneti in Serie B: due successi per parte e quattro pareggi.