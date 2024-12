Manca poco all'inizio di Spezia-Cittadella. Padroni di casa reduci dalla prima sconfitta in campionato.14:30

Le scelte di D'Angelo: in attacco il tandem Di Serio-P. Esposito, Soleri in panchina. Elia e Reca sugli esterni. Bertola e Candelari in campo dal primo minuto. 14:35