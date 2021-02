LIVE VICENZA - MONZA 0-0 SERIE B 2020/2021. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Benvenuti allo stadio Romeo Menti dove oggi si affronteranno per la 22esima giornata di Serie B il Vicenza e il Monza.18:37

Il Vicenza è 12esimo in classifica dopo aver conquistato 4 punti nelle ultime due giornate, con il pareggio in 10 uomini contro il Venezia e il successo a Pordenone, e sta lottando per allontanare il più possibile la zona calda della classifica.18:45