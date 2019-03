LIVE LECCE - FOGGIA 0-0 SERIE B 2018/2019. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Stadio Via del Mare Sabato 9 Marzo 2019 ore 15:00

COMMENTO IN DIRETTA

Bentrovati alla diretta live di Lecce-Foggia! Foggia in emergenza: oltre allo squalificato Gerbo, sono out Camporese, Deli, Galano, Ingrosso e Martinelli 1' VIA! E' iniziata Lecce-Foggia! 3' Ci prova subito Calderoni ma calibra male il cross che si perde sul fondo 5' La Mantia crossa dal fondo, Kragl si rifugia in corner 8' Buon tentativo di falco che, servito da Majer, impegna Leali! 10' Fase di stallo della gara: le due formazioni si studiano 12' Majer tenta il cross ma la difesa dei 'satanelli' allontana 13' La Mantia di testa, para Leali 16' Diverse interruzioni di gioco in questi minuti, partita molto maschia 20' Cross di Majer, Leali è attento e blocca in due tempi 24' Cartellino giallo per Ranieri 28' A terra La Mantia dopo uno scontro con Agnelli 29' Dopo un rapido controllo dello staff medico, La Mantia è in grado di proseguire 31' Ammonito Loiacono 32' Ci prova Tachtsidis, palla che finisce a lato di poco 35' Iemmello calcia dopo un'azione personale ma colpisce in pieno Meccariello 39' Ammonito Busellato 41' Prova a farsi avanti il Lecce in questi ultimi minuti di primo tempo 45' Un minuto di recupero

Lecce - Foggia è valevole per la giornata numero 28 del campionato di Serie B 2018/19.

La partita è in programma il giorno 9 marzo alle ore 15:00 allo stadio Via del Mare.

Arbitro di Lecce - Foggia è Luigi Nasca di Bari.

Attualmente Lecce si trova 6° in classifica con 41 punti (frutto di 11 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte); invece il Foggia si trova 14° in classifica con 26 punti (frutto di 7 vittorie, 11 pareggi e 8 sconfitte).

Lecce ha segnato 41 gol e ne ha subiti 35; il Foggia ha segnato 34 gol e ne ha subiti 38.

La partita di andata Foggia - Lecce si è giocata il 27 ottobre 2018 e si è conclusa 2-2.

In casa Lecce ha fatto 22 punti (6 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta). Fuori casa il Foggia ha totalizzato 11 punti (2 vittorie, 5 pareggi e 6 sconfitte).

Lecce nelle ultime 3 partite ha affrontato Cittadella, Verona e Palermo ottenendo 3 punti grazie a 1 vittoria, 0 pareggi e 2 sconfitte.

Il Foggia nelle ultime 3 partite ha affrontato Benevento, Ascoli e Cosenza ottenendo 5 punti grazie a 1 vittoria, 2 pareggi e 0 sconfitte.

Lecce ha incontrato nell'ultima partita il Palermo perdendo 2-1 mentre Il Foggia ha incontrato Cosenza vincendo 1-0.

Il migliore marcatore della squadra allenata da Fabio Liverani è Andrea La Mantia con 10 gol mentre il migliore marcatore della squadra allenata da Gianluca Grassadonia è Oliver Kragl con 6 gol.