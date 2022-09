LIVE PALERMO - GENOA 0-0 SERIE B 2022/2023. LA DIRETTA DELLA PARTITA

Dove si gioca la partita:



Stadio: Renzo Barbera

Città: Palermo

Capienza: 36822 spettatori20:10

Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Palermo-Genoa, gara valida per la quinta giornata di Serie B.20:10

Quattro punti nelle prime quattro giornate per il Palermo di Eugenio Corini, frutto di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, che valgono ai rosanero il tredicesimo posto in classifica. Una vittoria e una sconfitta tra le mura amiche del Renzo Barbera, mentre nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta per 3-0 in casa della Reggina.20:13

Buona partenza, invece, per il Genoa di Alexander Blessin, imbattuta con due vittorie e due pareggi per 8 punti totali e la quinta posizione in classifica. Lontano da Marassi, il Grifone ha soltanto vinto, sia a Venezia che a Pisa.20:15

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Palermo si schiera in campo con un 4-3-3: Pigliacelli; Buttaro, Nedelcearu, Marconi, Mateju; Segre, Stulac, Saric; Elia, Brunori, Di Mariano. A disposizione: Grotta, Massolo, Pierozzi, Sala, Crivello, Gomes, Lancini, Floriano, Vido, Damiani, Soleri, Valente.20:17

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Genoa si schiera in campo con un 4-4-2: Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Pajac; Portanova, Frendrup, Badelj, Jagiello; Coda, Ekuban. A disposizione: Semper, Agostino, Sabelli, Czyborra, Vogliacco, Strootman, Yalcin, Galdames, Aramu, Puscas, Yeboah.20:20

Un solo cambio per Corini, nonostante la sconfitta per 3-0 in casa della Reggina. Marconi sostituisce lo squalificato Bettella. Ancora panchina per il neo acquisto Luca Vido.20:22

Cambia un solo uomo anche Blessin: fuori Gudmundsson, espulso nella partita contro il Parma, dentro Portanova. Restano inizialmente fuori Strootman, Aramu, Puscas e Yeboah.20:29

Quasi tutto pronto allo Stadio Renzo Barbera di Palermo. Tra qualche minuto l'arbitro Francesco Cosso darà il via al match.20:24

FISCHIO D'INIZIO: comincia Palermo-Genoa.20:31

2' STULAC! Calcio di punizione sull'esterno della rete del centrocampista rosanero.20:33

3' EKUBAN! Che occasione per il numero 18: a tu per tu con Pigliacelli, calcia sul fondo un rigore in movimento.20:34

6' Inserimento in area di Portanova, fermato in corner da Mateju.20:36

9' Giropalla basso del Genoa. Il Palermo attende nella propria metà campo.20:40

10' Saric! Combinazione con Di Mariano per l'ex Ascoli, che entra in area e calcia sul primo palo. Pigliacelli blocca senza problemi.20:40

12' Occasione per Portanova: corner di Frendrup e girata al volo dell'ex Juventus. Il pallone finisce alto.20:43

15' Cross dalla trequarti di Pajac: troppo profondo, finisce direttamente tra le braccia di Pigliacelli.20:45