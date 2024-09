ATP Pechino Sinner-Lehecka diretta live quarti di finale: Jannik va a caccia della semifinale

Il numero uno al mondo non poteva che arrivare all’appuntamento cinese nella miglior condizione possibile, nonostante la perdita di qualche giorno fa della zia Margith a cui Jannik aveva dedicato il successo in terra statunitense. Il trionfo agli Us Open, dopo le delusioni Wimbledon e Parigi 2024, ha ridato fiducia all’azzurro, ma soprattutto è riuscito a spazzare via ombre e luci sul caso clostebol (il WADA non sembra intenzionato a fare ricorso al Tas). Il tennista di San Candido va a caccia del diciassettesimo titolo della sua carriera, il settimo del 2024.