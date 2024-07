Medvedev prenderà parte alla competizione dei cinque cerchi. La decisione però ha fatto discutere e non poco gli appassionati, visto che l’ITF ha diramato l’elenco ufficiale dei tennisti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi, dove è presente anche il moscovita come atleta neutrale, insomma una scelta controcorrente quella del numero cinque al mondo dopo le tante defezioni di atleti russi e bielorussi. “Giocherò le Olimpiadi. Nel 2021 a Tokyo (dove arrivò ai quarti di finale, ndr) ho amato l’atmosfera che c’era, e a Parigi sarà ancora più divertente. Se poi dovessi dovessi pensare solamente alla carriera e alla stagione sarebbe meglio riposarsi dopo Wimbledon, preparando con tranquillità la stagione sul cemento americano: ma a 40 anni mi guarderò indietro e sarò orgoglioso e felice al fatto di aver partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, di Parigi e spero anche di Los Angeles. Non vedo l’ora che comincino, finito Wimbledon farò di tutto per prepararmi al meglio per tutte le specialità, anche per il doppio e il doppio misto, perché, tenendo conto che si gioca sulla terra rossa, penso di avere più chance di vincere una medaglia nel torneo di doppio piuttosto che nel singolare”.