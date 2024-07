Parigi 2024, Medvedev va controcorrente sulle Olimpiadi poi punge sulla rivalità tra Sinner e Alcaraz

Contrariamente a tanti suoi connazionali, Medvedev ha confermato che prenderà parte alle Olimpiadi di Parigi2024 in una conferenza stampa a Wimbledon, durante la quale ha parlato anche dei rivali Sinner e Alcaraz

Giovedì 4 luglio l’ITF ha diramato l’elenco ufficiale dei tennisti che prenderanno parte alle Olimpiadi di Parigi, dove ci sarà anche Daniil Medvedev come atleta neutrale. Una scelta controcorrente quella del classe ’96 dopo le tante defezioni di giocatori russi e bielorussi nelle scorse settimane e confermata anche in conferenza stampa dopo la vittoria al secondo turno di Wimbledon contro Alexandre Muller, durante la quale ha parlato anche della rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, rivelando secondo lui chi ha qualcosa in più.

Medvedev: “Giocherò le Olimpiadi”

Presente nella lista ITF dei tennisti che prenderanno parte al torneo olimpico di Parigi2024, Daniil Medvedev ha spiegato il perché della sua scelta, dovuta anche alla bell’atmosfera della competizione: “Giocherò le Olimpiadi. Nel 2021 a Tokyo (dove arrivò ai quarti di finale, ndr) ho amato l’atmosfera che c’era, e a Parigi sarà ancora più divertente. Se poi dovessi dovessi pensare solamente alla carriera e alla stagione sarebbe meglio riposarsi dopo Wimbledon, preparando con tranquillità la stagione sul cemento americano: ma a 40 anni mi guarderò indietro e sarò orgoglioso e felice al fatto di aver partecipato alle Olimpiadi di Tokyo, di Parigi e spero anche di Los Angeles. Non vedo l’ora che comincino, finito Wimbledon farò di tutto per prepararmi al meglio per tutte le specialità, anche per il doppio e il doppio misto, perché, tenendo conto che si gioca sulla terra rossa, penso di avere più chance di vincere una medaglia nel torneo di doppio piuttosto che nel singolare”.

Una scelta controcorrente

Quella di Medvedev di partecipare a Parigi2024 è una scelta controcorrente se confrontata con quella di tanti suoi colleghi russi o bielorussi, che hanno deciso di non prendere parte al torneo olimpico. Nelle ultime settimane erano infatti arrivati i forfait di tennisti di primo livello come Aryna Sabalenka, Andrey Rublev e Karen Kachanov. Insieme a Daniil prenderanno parte alle Olimpiadi come atleti neutrali anche Roman Safiulli, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Mirra Andreeva, Diana Shnaider ed Elena Vesnina.

Medvedev: “Alcaraz ha qualcosa in più di Sinner”

A Medvedev è poi stato chiesto anche chi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz teme di più, elogiando entrambi e la loro rivalità, rivelando di vedere un qualcosa in più nello spagnolo: “Dovrei dire che non temo ne Sinner ne Alcaraz, ma la verità è che contro di loro sto perdendo con continuità. Quando li devo affrontare però ho sempre la convinzione di vincere, credo sia l’atteggiamento giusto per provare a batterli. Sono due giocatori incredibili, dei fenomeni che daranno vita a una grande rivalità, ma credo che Carlos abbia qualcosa in più: non penso si tratti di talento ma di qualità dei colpi. Non ho mai visto uno come lui. È meno costante di Sinner ma è già cresciuto anche in quell’aspetto e l’abbiamo visto tutti al Roland Garros: ci sono dei momenti nelle partite in cui non commette più errori diventando ingiocabile. Sinner invece è sempre più solido, rispetto all’anno scorso regala molti meno errori gratuiti”.