Parigi 2024, cronista Eurosport sospeso per frasi sessiste: bufera sul web

Bob Ballard si è lasciato andare a un commento sgradevole dopo aver raccontato la medaglia d'oro dell'Australia nella staffetta 4x100 di stile libero

Seconda giornata di Olimpiadi e scoppia subito un caso di commento politicamente scorretto in diretta tv. Il telecronista di Eurosport, Bob Ballard, è stato sospeso immediatamente e rimosso dalla copertura televisiva dei Giochi dopo aver fatto un’osservazione sessista.

Il commento sessista in diretta

La squadra australiana di staffetta 4x100m stile libero femminile, che comprende Mollie O’Callaghan, Shayna Jack, Emma McKeon e Meg Harris, si era appena assicurata la medaglia d’oro prima che Ballard facesse un’osservazione controversa. Si è sentito in diretta il giornalista che diceva: “Beh, le donne hanno appena finito. Sai come sono le donne… in giro, a truccarsi.”.

Il comunicato di Eurosport

Eurosport ha agito rapidamente per rimuovere il cronista dalle sue funzioni ed ha emesso un comunicato che recita: “Durante un momento della copertura di Eurosport ieri sera, il commentatore Bob Ballard ha fatto un commento inappropriato. A tal fine, è stato rimosso dal nostro elenco di telecronisti con effetto immediato”. La squadra femminile australiana ha vinto la medaglia con il tempo di 3:28.92 assicurandosi il quarto oro consecutivo in questo evento.

Lizzie Simmonds, nuotatrice che fa parte della trasmissione come talent di Eurosport, ha battezzato quanto accaduto come “oltraggioso” mentre sul web si è scatenata la bufera. Tantissimi i commenti su twitter e Tik Tok. Ballard, che ha condiviso le sue opinioni sul programma di nuoto sui social media, non ha ancora commentato la decisione del licenziamento.

Il precedente dei Mondiali di nuoto del 2023

Una vicenda, questa di Ballard, che ricorda quanto capitò ai telecronisti Rai ai Mondiali di nuoto del 2023.