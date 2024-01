Napoli e Inter si affrontano per la prima volta nella Supercoppa italiana. Al di fuori della Serie A (e Divisione Nazionale), partenopei e nerazzurri si sono incrociati soltanto in Coppa Italia: 13 match in totale, per un bilancio di tre vittorie dei campani, a fronte delle cinque di marca nerazzurra, cinque i pareggi.12:19