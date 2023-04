Sinner è consapevole che non può cedere neanche un game, in questo secondo set. Dopo aver subito i colpi magistrali di Hurkacz che lo costringe ad arrivare ai vantaggi, ecco che Jannik trova la forza e il vigore per imprimere la svolta e riesce a portare a casa un break decisivo per rimanere in corsa. Importantissimo 2-2.