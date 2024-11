Aggiorna Diretta-Live

Benvenuti alla diretta scritta della sfida tra Belgio-Italia, gara valida per la 5a giornata di Nations League.16:24

Nel gruppo A di Nations League va in scena il match di ritorno tra l’Italia di Luciano Spalletti e il Belgio di Domenico Tedesco: il calcio d’inizio al 'King Baudouin Stadium' di Bruxelles è fissato per le ore 20:45.16:24

Gli Azzurri si presentano alla quinta giornata della fase a gironi come capolista, un punto sopra la Francia, con quest’ultima che questa sera affronterà Israele. Per l’Italia, però, è sufficiente almeno un pareggio per superare matematicamente il turno.16:24

I “Diavoli Rossi” sono obbligati a vincere entrambe le partite rimaste per sperare nel passaggio del turno: la formazione di Tedesco, infatti, dista sei punti dall’Italia e cinque dalla Francia.16:25

Assenze importanti da entrambi i lati: il Belgio deve rinunciare a De Bruyne, Doku e De Ketelaere, mentre l’Italia dovrà fare a meno di Calafiori e Ricci. Torna invece in Nazionale Locatelli, il quale ha preso il posto proprio del regista del Torino.16:25

FORMAZIONI UFFICIALI: Il Belgio risponde con un 4-2-3-1: Casteels – Castagne, Debast, Faes, Theate – Onana, Engels – Openda, Trossard, De Cuyper – Lukaku.19:35

Tedesco si affida alla difesa a quattro, con Castagne che torna sulla destra, con Theate dalla parte opposta e con Debast e Faes a coprire la zona centrale. In porta ci sarà ancora Casteels. In mediana tocca ad Onana e Engels, mentre in zona trequarti Trossard sarà affiancato da Openda e De Cuyper. Il riferimento offensivo torna ad essere Lukaku, dopo la mancata convocazione nella scorsa sosta dedicata alla Nations League.19:35

FORMAZIONI UFFICIALI: L’Italia scende in campo con un 3-5-1-1: Donnarumma – Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni – Cambiaso, Frattesi, Rovella, Tonali, Dimarco – Barella – Retegui.19:36

Spalletti conferma quanto visto nelle scorse uscite, cambiando giusto qualche interprete. Tra i pali torna Donnarumma, mentre Buongiorno occuperà il ruolo di difensore centrale, con Bastoni che torna nel ruolo di braccetto mancino (al posto di Calafiori) e con Di Lorenzo confermato a destra. In cabina di regia ci sarà Rovella, con Frattesi e Tonali ai suoi fianchi. Sulle fasce non possono mancare Dimarco e Cambiaso, mentre davanti Retegui verrà sostenuto da Barella, che avrà il compito di fare da collante tra i due reparti.19:36

A dirigere il match ci sarà l’arbitro rumeno Radu Petrescu.19:36

Via al match. Primo possesso per l'Italia.20:46

Subito lancio in profondità di Di Lorenzo, che però scivola nel momento dell'impatto col pallone: la sfera arriva direttamente in zona Casteels, che blocca sicuro.20:47

2' In questo avvio si può notare che il Belgio, in realtà, è disposto in un 5-3-2, con De Cuyper basso a sinistra e con Lukaku e Openda come coppia d'attacco: Tedesco vuole cercare di limitare le fasce azzurre.20:50

5' Scambiano Dimarco e Bastoni sulla sinistra, con quest'ultimo che prova il cross al centro. La difesa del Belgio riesce prima a respingere di testa, poi a spazzare lontano in rimessa laterale.20:51

6' Rimessa laterale battuta da Cambiaso sulla destra direttamente verso l'area di rigore, con Frattesi che se la accomoda con la coscia per calciare al volo con il destro: conclusione centrale, direttamente tra le mani di Casteels.20:54

9' Lungo giro palla dell'Italia, con Rovella che - in zona trequarti - prova a velocizzare la giocata cambiando gioco verso il fondo di destra: il pallone è troppo profondo e non viene raggiunto da Cambiaso.20:55

11' GOL! ITALIA-Belgio 1-0! Rete di Tonali! Grande giocata degli Azzurri che scambiano bene sulla destra. Di Lorenzo viene pescato in area da Frattesi, con De Cuyper che buca l'intervento: il terzino del Napoli crossa basso al centro per Tonali, che a porta vuota deve solo appoggiare.



14' Prova a farsi vedere avanti anche il Belgio, con Castagne che non riesce a tenere in campo un pallone sul fondo di destra. Si ripartirà da un rinvio dal fondo per Donnarumma.21:00

16' Ancora una volta l'Italia esce perfettamente dalla fase difensiva con un fraseggio ad un tocco: gli Azzurri riescono a raggiungere la zona trequarti in pochi secondi, con Tonali che però questa volta prende la decisione sbagliata, alzando una parabola direttamente sul fondo.21:03

20' I padroni di casa ora hanno alzato un po' il baricentro, costringendo l'Italia per qualche minuto nella propria metà campo.21:06

22' Punizione in zona trequarti mancina per l'Italia, con Dimarco che prova il cross al centro: Faes interviene di testa e allontana. Successivamente viene spento un tentativo di contropiede del Belgio dalla difesa azzurra.21:09

25' Rovella approfitta di un pallone vacante al limite dell'area di rigore per provare una conclusione con il destro: il tiro del centrocampista della Lazio è impreciso e termina lontano dalla porta difesa da Casteels.21:11

26' Intervento fortuito tra Bastoni ed Engels, con quest'ultimo che ha la peggio e resta a terra dolorante al volto: l'arbitro Petrescu interrompe il gioco per consentire allo staff medico di soccorrere il centrocampista del Belgio.21:13

27' Dopo un minuto con il gioco fermo, la gara riprende regolarmente con la palla riconsegnata all'Italia.21:14

28' 1o ammonito Belgio: cartellino giallo per Timothy Castagne.21:14

28' L'esterno belga colpisce Tonali in netto ritardo sulla corsia di sinistra dell'Italia, diventando così il primo ammonito del match.21:15

30' Cross dalla trequarti di destra da parte di Engels, con Donnarumma che esce dai pali per allontanare con i pugni: spinge ora il Belgio.21:17

33' De Cuyper crossa al centro dalla trequarti di sinistra, con un destro a rientrare: questa volta Donnarumma esce e blocca sicuro.21:20

36' Contropiede Italia, con Barella che punta l'area di rigore centralmente, provando però un dribbling che non va a buon fine. Bastoni è poi costretto a commettere fallo su Lukaku per non far ripartire i padroni di casa.21:23

41' Piccolo scontro a gioco fermo tra Retegui ed Onana, con l'arbitro Petrescu che è costretto ad intervenire e a richiamare entrambi i giocatori.21:27

43' L'Italia prova a replicare l'azione vista in occasione del gol, con Frattesi che questa volta viene liberato sul fondo di destra: il cross basso del centrocampista numero 16 viene respinto dalla difesa un attimo prima dell'arrivo di Dimarco.21:29

45' Azione travolgente dell'Italia che passa da sinistra a destra senza dare punti di riferimento agli avversari: Cambiaso viene liberato dentro l'area sulla destra, passaggio centrale per Tonali che ha la palla del raddoppio, venendo però chiuso all'ultimo da un difensore belga.21:32

45'+1' Segnalati due minuti di recupero.21:32

45'+2' 1o ammonito Italia: cartellino giallo per Alessandro Bastoni.21:33

45'+2' Il difensore azzurro viene ammonito per un fallo tattico ai danni di Lukaku.21:33