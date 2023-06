Gli azzurri conquistano il terzo posto in Nations League, nonostante un netto calo nella ripresa offrendo il fianco alla reazione olandese: Bergwijn accorcia le distanze, Chiesa appena entrato le ristabilisce, Weghorst segna in fuorigioco, Wijnaldum e un extra recupero non basta ai padroni di casa per completare la rimonta.17:06

90'+11' FINITA! Olanda-Italia 2-3, triplice fischio di Nyberg.17:02

90'+10' Ake per Koopmeiners, sinistro deviato in angolo da Toloi.17:02

90'+8' Lancio di de Jong, Donnarumma domina l'area.17:01

90'+6' Punizione di Pellegrini, sporcata in angolo dalla barriera.16:57

90'+4' AMMONITO Weghorst per comportamento scorretto.16:56

90'+4' AMMONITO Acerbi per comportamento scorretto.16:56

90'+4' Scintille tra Weghorst e Acerbi, Nyberg riporta la calma.16:56

90'+3' OCCASIONE ITALIA! Ripartenza di Chiesa, Barella serve Pellegrini che ciabatta a lato un rigore in movimento.16:55

90'+2' Cross di Bergwijn, Wijnaldum non riesce ad imprimere forza di testa, Donnarumma raccoglie la sfera.16:54

90'+2' AMMONITO Barella per disturbo alla ripresa del gioco.16:54

90'+1' Zaniolo centra dal fondo, Barella è in ritardo.16:53

90' Nove minuti di recupero.16:52

89' GOL! OLANDA-Italia 2-3! Rete di Wijnaldum. Weerman nel corridoio per Wijnaldum che scarica il sinistro sotto la traversa.



87' Buongiorno a terra, gioco fermo per qualche istante.16:48

85' ULTIMO CAMBIO ITALIA. Mancini rinuncia a Retegui, entra Pellegrini.16:47

85' SOSTITUZIONE ITALIA. Finisce la gara di Verratti, scampoli per Barella.16:47

84' Nyberg non convalida il gol olandese: Weghorst è in fuorigioco sulla deviazione di Wijnaldum.16:47

82' GOL ANNULLATO OLANDA! Punizione rasoterra di Koopmeiners, la palla viene deviata da Wijnaldum, Weghorst tocca oltre Donnarumma.16:46

81' Wijnaldum si guadagna una punizione dal limite, fallo di Chiesa.16:42

80' Weghorst stoppa per Veerman, destro ribattuto da Acerbi.16:41

78' Lancio per Chiesa, destro dai 20 metri, alto.16:39

76' ULTIMO CAMBIO OLANDA. Spezzone per Veerman, esce Wieffer.16:38

74' SOSTITUZIONE ITALIA. Energie fresche sulla fascia: Spinazzola per uno stremato Dimarco.16:35

72' GOL! Olanda-ITALIA 1-3! Rete di Chiesa. Frattesi fa scattare Chiesa che incrocia il sinistro da posizione angolata, palo-gol.



72' Punizione di Dimarco, Cristante si libera con un sombrero, sinistro in fallo laterale.16:33

71' Zaniolo rientra sul sinistro, conclusione murata da Ake.16:32

70' Chiesa sfonda in area, van Dijk anticipa Zaniolo.16:32

68' GOL! OLANDA-Italia 1-2! Rete di Bergwijn. Gakpo centra dalla sinistra, Frattesi spizza di testa, Bergwijn mette a sedere Dimarco e piazza il tiro oltre Donnarumma.16:31

67' Bergwijn dalla destra, cross troppo sul portiere.16:28

65' Gakpo cerca spazio sulla sinistra, Acerbi lo chiude in angolo.16:26

64' SOSTITUZIONE ITALIA. Gnonto lascia il campo a favore di Zaniolo.16:25

63' SOSTITUZIONE ITALIA. Staffetta in attacco tra Raspadori e Chiesa.16:25

63' SOSTITUZIONE OLANDA. Fuori Simmons, dentro Koopmeiners.16:24

61' Buongiorno in proiezione offensiva, Dimarco non s'intende con Raspadori e l'azione sfuma.16:24

59' Weghorst tocca dietro per Dumfries, piattone debole e centrale, nessun problema per Donnarumma.16:21

58' Da corner, cross basso di Gakpo, la palla taglia l'area senza trovare deviazioni.16:20

58' Sponda di Bergwijn per Weghorst, fermato in angolo da Buongiorno.16:19

56' Azione prolungata degli olandesi, destro di Bergwijn stoppato da Buongiorno.16:18

54' Errore di Dimarco, Simmons non ne approfitta, Acerbi spazza.16:18

52' Tentativo da fuori d Gakpo, rasoterra sul fondo.16:14

51' Traversone di Gakpo, Acerbi non riesce a liberare, Dimarco si immola su Bergwijn.16:13

50' Accelerazione di Simmons, Frattesi lo contiene in angolo.16:11

49' Gnonto si accentra dalla destra, sinistro neutralizzato da van Dijk.16:11

47' OCCASIONE OLANDA! Sventagliata di van Dijk, Gakpo prende il tempo a Toloi, Donnarumma riesce a chiudergli lo specchio.16:09

46' COMINCIA LA RIPRESA. Olanda-Spagna 0-2, manovra degli azzurri.16:11

46' SOSTITUZIONE OLANDA. Weghorst prende il posto di Lang.16:11

46' SOSTITUZIONE OLANDA. Koeman aumenta il peso offensivo: Wijnaldum per Geertruida.16:09

46' SOSTITUZIONE OLANDA. Malen rimane negli spogliatoi, spazio a Bergwijn.16:08

Koeman ha bisogno di studiare alternative per creare pericoli; Mancini può dirsi soddisfatto pe risultato e prestazione, deve evitare cali di ritmo e concentrazione.15:53

Gli azzurri partono forte trovando subito il vantaggio con un bel sinistro di Dimarco smarcato con la suola da Raspadori, Frattesi sfrutta un rimpallo per raddoppiare, gli olandesi faticano a rendersi pericolosi, Gakpo si divora il gol davanti a Donnarumma.15:53

45'+6' FINE PRIMO TEMPO. Olanda-Italia 0-2, doppio vantaggio firmato Dimarco e Frattesi.15:51

45'+6' Scambio ravvicinato Raspadori-Frattesi-Gnonto, destro contrato da Ake.15:50

45'+4' Filtrante di Cristante per Raspadori, Dumfries copre con il corpo.15:50

45'+2' Ripartenza di Raspadori, Simmons è in vantaggio su Gnonto.15:47

45'+1' Punizione di Gakpo, colpo di testa di Dumfries murato da Cristante.15:46

45' Sei minuti di recupero.15:45

42' Punizione di Gakpo, Donnarumma spizza con il pugno, palla in angolo.15:42

40' OCCASIONE OLANDA! Simmons smarca Gakpo che tenta di sorprendere Donnarumma con un tocco morbido ma spreca incredibilmente a lato.15:40

37' Pallonata in faccia per Buongiorno, gioco fermo per qualche istante.15:36

36' Batte Lang, direttamente sulla barriera.15:35

35' Simmons si guadagna una punizione da posizione pericolosa, secondo fallo tattico di Verratti.15:35

34' AMMONITO Dimarco per aver allontanato la palla dopo il fischio.15:35

31' Simmons avanza centralmente, rifinitura imprecisa per Gakpo.15:31

30' Nyberg fa riprendere il gioco.15:30

28' Cooling break, i 22 si avvicinano alle panchine per dissetarsi.15:28

27' Sugli sviluppi del corner, Dimarco piazza il sinistro dai 20 metri, la palla esce di poco alto.15:27

26' Raspadori cambia gioco per Gnonto, van Dijk svirgola in angolo.15:26

24' Verratti in verticale per Retegui, Bijlow arriva prima.15:24

23' Nyberg convalida la rete di Frattesi dopo il check del VAR.15:23

20' GOL! Olanda-ITALIA 0-2! Rete di Frattesi. Dimarco scatta sulla fascia, Wieffer contrasta Raspadori e Gnonto, il rimpallo favorisce Frattesi che a tu per tu con Bijlow non sbaglia.



Guarda la scheda del giocatore Davide Frattesi15:26

18' Ritmi decisamente calati, le due squadre si affrontano sulla mediana.15:18

16' Giro palla degli olandesi, gli azzurri pressano alti.15:17

14' Dumfries dialoga con Malen, Buongiorno intercetta, Dimarco regala il corner.15:13

12' Malen dalla destra, Acerbi è ben posizionato.15:12

10' Traversone di Dimarco, Retegui non ci arriva di testa.15:10

8' Lang punta l'area dalla sinistra, triplicato, non passa.15:08

6' GOL! Olanda-ITALIA 0-1! Rete di Dimarco. Cross di Frattesi, Retegui liscia la rovesciata, Raspadori addomestica per Dimarco che d'esterno sinistro fulmina Bijlow.



Guarda la scheda del giocatore Federico Dimarco15:06

5' Retegui centra basso dalla sinistra, van Dijk anticipa Frattesi.15:05

3' Da corner, colpo di testa di Dumfries, alto.15:03

3' Dumfries scende sulla fascia, Raspadori concede il primo angolo della gara.15:02

1' INIZIA Olanda-Italia, palla agli Orange.15:00

Terminano le fasi di riscaldamento, a breve l'inizio della gara diretta dal fischietto svedese Nyberg.14:53

Mancini opta per il tridente Gnonto-Retegui-Raspadori e ridisegna la mediana con Frattesi e Verratti ai lati di Cristante. In difesa, esordio per Buongiorno al posto di Bonucci.14:13

Koeman conferma dieci undicesimi della squadra schierata contro la Croazia: Lang preferito a Koopmeiners con Malen e Simons a supporto di Gakpo.14:10

4-3-3 per l'Italia: Donnarumma - Toloi, Buongiorno, Acerbi, Dimarco - Frattesi, Cristante, Verratti - Gnonto, Retegui, Raspadori. A disp.: Meret, Vicario, Darmian, Bonucci, Di Lorenzo, Spinazzola, Jorginho, Barella, Pellegrini, Zaniolo, Chiesa, Immobile.15:05

Ecco le formazioni. Olanda con il 4-2-3-1: Bijlow - Dumfries, Geertruida, van Dijk, Ake - Wieffer, de Jong - Malen, Simons, Lang - Gakpo. A disp.: Noppert, Flekken, Malacia, Botman, Blind, Timber, Veerman, de Roon, Wijnaldum, Koopmeiners, Bergwijn, Weghorst.15:05

Gli azzurri, sconfitti allo scadere dalla Spagna, affrontano gli olandesi, padroni di casa, battuti dalla Croazia ai supplementari: in palio il terzo posto della Fab Four di Nations League.13:58