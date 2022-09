Al Meazza di San Siro tutto pronto per Italia-Inghilterra, Lega A Gruppo 3, quinta giornata di Nations League.19:38

Gli azzurri tornano in campo a tre mesi dalla brutta sconfitta subita ad opera della Germania che ha rimescolato le forze del girone (capeggiato dall'Ungheria), di fronte gli inglesi, ancora a secco di vittorie e che - in caso di risultato negativo - verrebbero retrocessi in Lega B.19:43