(12) ANDREAS CHRYSOSTOMOU (C)

(4) NICHOLAS IOANNOU (C)

(18) KOSTAKIS ARTYMATAS (C)

(5) ANDREAS PANAGIOTOU (C)

(15) DANILO SPOLJARIC (C)

(18) OVIDIJUS VERBICKAS (C)

(2) TITAS MILASIUS (C)

(15) DANIEL ROMANOVSKIJ (C)

(22) DOMANTAS ANTANAVICIUS (C)

(6) MODESTAS VOROBJOVAS (C)

(14) VYKINTAS SLIVKA (C)

(8) GIEDRIUS MATULEVICIUS (C)

Fuorigioco. Alex Gogic(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.18:01

Fuorigioco. Hector Kyprianou(Cipro) prova il lancio lungo, ma Nicholas Ioannou e' colto in fuorigioco.18:03

Tentativo fallito. Edvinas Girdvainis (Lituania) un colpo di testa da posizione molto ravvicinata che esce di molto sulla destra. Assist di Artemijus Tutyskinas con cross in seguito a un calcio da fermo.18:20

Hector Kyprianou (Cipro) e' ammonito per fallo.18:31

Gol! Lituania 0, Cipro 1. Ioannis Pittas (Cipro) un tiro di sinistro da centro area palla indirizzata nell'angolino in basso a sinistra. Assist di Marinos Tzionis.18:33

Andreas Panagiotou (Cipro) e' ammonito per fallo.18:46

Fuorigioco. Marinos Tzionis(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.19:07

Gara momentaneamente sospesa, Artemijus Tutyskinas (Lituania) per infortunio.19:08

Andreas Karo (Cipro) e' ammonito per fallo.19:12

Tomas Kalinauskas (Lituania) e' ammonito per fallo.19:25

Andreas Chrysostomou (Cipro) e' ammonito per fallo.19:25

Stélios Andreou (Cipro) e' ammonito per fallo.19:27

Fuorigioco. Grigoris Kastanos(Cipro) prova il lancio lungo, ma Andreas Chrysostomou e' colto in fuorigioco.19:32

Tiro parato. Alex Gogic (Cipro) un colpo di testa da centro area parato sotto la traversa in alto a destra. Assist di Grigoris Kastanos con cross.19:39

Fuorigioco. Gytis Paulauskas(Lituania) prova il lancio lungo, ma Armandas Kucys e' colto in fuorigioco.19:42

Fuorigioco. Andreas Chrysostomou(Cipro) prova il lancio lungo, ma Ioannis Pittas e' colto in fuorigioco.19:44

Gara momentaneamente sospesa, Giorgos Malekkides (Cipro) per infortunio.19:48

PREPARTITA

Lituania - Cipro è valevole per la competizione UEFA Nations League.

La partita è in programma il giorno 6 settembre alle ore 18:00 allo stadio S. Darius and S. Gireno Stadium di Kaunas.

Arbitro di Lituania - Cipro sarà Igor Pajac. Al VAR invece ci sarà Mario Zebec.

