Ultimo aggiornamento 10-07-2023 14:16

Giornata di attese e di un certo orgoglio per Matteo Berrettini, che sfiderà Carlos Alcaraz oggi, sull’erba di Wimbledon. Dopo la vittoria e la qualificazione di Jannik Sinner ai quarti, i tifosi italiani oggi fanno il tifo per il campione romano che se la vedrà, dopo un percorso estremamente positivo, con il numero 1 al mondo in un match che si disputerà sul Campo Centrale non prima delle 17:40-18.

Oltre alle due gare del singolare femminile (a partire dalle 14:00, Rybakina-Haddad Maia e Kvitova-Jabeur), anche del recupero dell’incontro di Djokovic.

Wimbledon: il programma di oggi 10 luglio 2023

Le principali aspettative azzurre sono concentrate su Berrettini che si misurerà con il numero 1 spagnolo, Alcaraz. Jannik Sinner, ieri sera ha battuto in tre set Galan qualificandosi per i quarti.

Alcaraz-Berrettini , Campo Centrale (non prima delle 17:00)

, Campo Centrale (non prima delle 17:00) Eubanks- Tsitsipas , Campo 2 ore 13:25

, Campo 2 ore 13:25 Medvedev-Lehečka, Campo 1 ore 14

Dimitrov-Rune, Campo 17:15

Alcaraz-Berrettini oggi in tv: orario e dove vederla

La partita tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz, valida per gli ottavi di finale di Wimbledon 2023, si giocherà sul Campo Centrale dell’All England Club non prima delle 17:00.

La sfida più attesa della giornata sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e in streaming su NOW. Disponibile online anche sull’APP Sky Go.

