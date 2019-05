Diritti tv, ecco quanto incassa il Parma

La serie A si è conclusa e sono state determinate le quote dei diritti tv da assegnare ai vari club in vista della prossima stagione. Grazie al quattordicesimo posto in classifica, il Parma si è assicurato una fetta pari a 44 milioni di euro.

La griglia era pronta da tempo e attendeva le posizioni finali delle squadre per assegnare le quote legate al piazzamento, ovvero il 15% del totale dei diritti tv: il quattordicesimo posto vale per i crociali 5,8 milioni. Lo riporta la Gazzetta di Parma.

SPORTAL.IT | 31-05-2019 09:57