Diritti tv, la mossa di Lotito spiazza tutti: arriva l'assist a Dazn

Il presidente della Lazio e senatore di Forza Italia è il primo firmatario di un emendamento per prorogare da tre a cinque anni i contratti televisivi dello sport.

10-02-2023 22:05

È arrivata una mossa a sorpresa che potrebbe presto cambiare il destino dei diritti televisivi dello sport e soprattutto del massimo campionato di Serie A. È stato infatti dato il via libera alla proroga da tre a cinque anni per i contratti delle aziende che trasmettono appunto in tv gli eventi sportivi. Emendamento con un primo firmatario molto particolare: Claudio Lotito.

Diritti tv, si va per la proroga fino a cinque anni

Lotito, oltre a essere il presidente della Lazio da quasi un ventennio, è anche da pochi mesi un senatore di Forza Italia. Il suo nome è infatti adesso apparso come primo firmatario di un emendamento al Decreto Milleproroghe, approvato in commissioni riunite di Affari costituzionali e bilancio al Senato.

È così prevista la possibilità di prorogare i contratti televisivi ancora in corso “per il tempo necessario e comunque non oltre i cinque anni“. Via libera che può avvenire “ove sussistano ragioni economiche” e “previa indagine di mercato finalizzata a verificare se altri operatori possano offrire condizioni migliorative”.

Diritti tv, l’emendamento a sorpresa

La misura scelta adegua così anche i contratti in essere alla normativa, che di recente ha modificato la legge Melandri. Pertanto, gli attuali accordi televisivi del campionato di Serie A di tre anni verranno allungati a cinque. Mossa che accadrà anche per gli altri campionati professionistici sportivi.

È invece saltata la stretta, proposta da Forza Italia con un sub-emendamento, col blocco entro 30 minuti da parte degli Internet service provider agli indirizzi Ip che trasmettono eventi sportivi live piratati. Il nuovo emendamento porterà comunque a una nuova era nei diritti tv per la Serie A.

Diritti tv, cosa cambia per Dazn e Sky

Come ben noto, dall’estate 2021 Dazn trasmette in diretta tutte le dieci partite di ogni turno del massimo campionato di calcio. Mentre, Sky ha i diritti per farne vedere solo tre: sabato alle 20:45, domenica alle 12:30 e lunedì alle 20:45. Potrebbe essere così fino almeno al 2026 e non più il 2024.

La Lega Serie A stava già lavorando a un nuovo bando per il prossimo triennio, ma adesso ciò potrebbe cambiare a meno che non si faccia comunque una nuova indagine di mercato. La palla passa ora a Dazn e Sky, per decidere se prolungare o meno il contratto di altre due stagioni.