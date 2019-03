Dito medio a rivali e prende 5 anni di Daspo, perchè a Cr7 no?

La legge è uguale per tutti? Dopo aver appreso della sentenza per lo steward della Turris, Sergio Esposito Langella detto Malatella, che è stato punito con un Daspo di 5 anni con obbligo di firma in Commissariato per aver fatto il dito medio rivolto ai tifosi del Bari nella gara con i corallini giocata a inizio febbraio, qualcuno inizia a dubitarne. Perchè il trattamento avuto da Ronaldo, multato solo con 20mila euro dopo il gestaccio in Juventus-Atletico Madrid, è stato differente? Il video dell’esultanza poco elegante di Langella era diventato subito virale arrivando anche alle televisioni nazionali esattamente come quello del portoghese. La Turris prese immediatamente le distanze dallo steward mentre oggi in tanti si chiedono perchè tanta clemenza per Cr7. La miccia la accende Stefano Tamburini che scrive: “Come nel Marchese del Grillo: Ronaldo dopo il gestaccio guarda tutti gli altri e dice: “Perché io so io. E voi non siete un c…”: Ormai siamo a questo. Cinque anni di daspo per lo steward della Turris: punizione differente da quella di Cristiano… “.

LE REAZIONI – Fioccano i commenti: “L’Italia è il paese dei marchesi del Grillo. Che schifo” o anche “E poi fanno attaccare la scritta respect sulle maglie nelle competizioni europee!! Complimenti #uefa”. C’è chi ipotizza due pesi e due misure: “Mi piacerebbe vedere un altro giocatore esultare,magari uno dell’inter sotto la curva della Lazio solo per farvi vedere la differenza di trattamento minimo 3 giornate di squalifica” oppire: “Ricordiamo le due giornate ad Icardi per aver esultato sotto la curva della Samp…” Qualcuno ricorre all’ironia: “Mi immagino Romagnoli che fa una cosa simile……7 giornate + 30 frustrate + carboni ardenti”.

L’ALTRA CAMPANA – Non manca chi non si scandalizza per il verdetto su Ronaldo: “Veramente la decisione l’ha presa la UEFA organismo europeo” o è fatalista: “Andiamo su, Ronaldo porta un sacco di incassi, figuriamoci se la UEFA se ne privava”. Un tifoso juventino evoca altri precedenti: “Infatti, perché a Simeone multa e allo steward 5 anni di Daspo? Perché a Sarri che fece il dito medio ai tifosi della juve “manco po c… nemmeno 1 € di multa. Ah si lo spiego io il perché, Simeone e Sarri sono definiti gesti da apprezzare, il bianconero va sempre condannato”. La chiosa invece affonda nel sarcasmo: “Non capisco perché tutti contro Cr7 nemmeno fosse uno condannato per evasione fiscale e fosse uno accusato di aver stuprato una donna”.

SPORTEVAI | 22-03-2019 09:08