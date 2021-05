Divorzio tra Ranieri e la Sampdoria

Non è stata una telenovela lunghissima, ma il tira e molla tra Ranieri e il presidente della Sampdoria Ferrero non ha portato alla classica fumata bianca. Anzi, l’attuale tecnico blucerchiato, non sarà l’allenatore della Sampdoria per la prossima stagione. Lo ha riportato Gianluca Di Marzio sul proprio sito, spiegando che nelle scorse ore il tecnico ha convocato la squadra a Bogliasco a cui ha comunicato la decisione sul suo futuro, prima dell’inizio dell’allenamento.

Il tecnico campione d’Inghilterra col Leicester era subentrato ad Eusebio Di Francesco lo scorso anno: dopo aver risollevato la squadra, la sua Sampdoria si classificò 15esima con una salvezza comunque raggiunta con ampio anticipo rispetto alla fine della stagione, mentre quest’anno al momento è nono, a una giornata dalla fine.

Alla base di questa decisione non ci sarebbero problematiche legate all’aspetto economico. Il tecnico romano dopo 71 panchine ufficiali, considera semplicemente terminato il suo lavoro in blucerchiato e attende nuovi stimoli da un nuovo possibile progetto.

“L’ho già detto alla squadra. Non ci sono i contenuti ed i presupposti per restare. Ringrazio tutti, dallo staff tecnico, sanitario, alla squadra. Voglio salutare e ringraziare i tifosi. Spero di essere piaciuto come allenatore”.

“Ho detto oggi alla squadra che non resterò per un altro anno, voglio però ringraziare tutti. I calciatori sono stati dei ragazzi meravigliosi, soprattutto in un momento come il Lockdown, alla fine del quale ci siamo salvati. Quest’anno abbiamo lottato, combattuto: abbiamo fatto tante partite belle, qualcuna sbagliata, ma questo è il calcio. Voglio ringraziare i miei calciatori di vero cuore”.

OMNISPORT | 21-05-2021 12:53