Djokovic: "Che delusione agli US Open, ho due obiettivi"

31-10-2021 21:15

Novak Djokovic è pronto a tornare protagonista dopo una stagione molto intensa: “Sono molto carico all’idea di tornare in campo dopo un po’ di tempo – ha detto -. Questo è stato un anno pieno di successi e soddisfazioni ma anche molto faticoso. Mi ha prosciugato mentalmente, ho dovuto fare i conti con diverse cose sia dentro sia fuori dal campo, e con la rincorsa al Grande Slam e al Golden Slam”.

Djokovic ha svelato gli obiettivi: “Il primo posto della classifica Atp e la Davis. A Parigi in passato ho fatto buone cose, e in queste due settimane mi sono allenato bene. Però è un po’ che non gioco, quindi la mancanza di ritmo partita potrebbe essere un ostacolo”.

Djokovic l’abbiamo lasciato con le lacrime negli US Open: “Nel corso degli anni ho imparato ad accettare le sconfitte, fino a considerarle un’ opportunità per crescere. Quella di New York è arrivata nel momento peggiore e migliore per me. È ovvio che è sia stata una grande delusione, ma allo stesso tempo ho vissuto l’amore della gente, un supporto che non avevo mai vissuto prima in vita mia a New York, e nemmeno in molti altri posti nel mondo, in realtà. Quella è stata una vittoria che porterò con me per la vita”.

Resta ancora in dubbio la presenza di Djokovic agli Australian pen: “Prenderò una decisione dopo aver letto la dichiarazione ufficiale di Tennis Australia. Ad oggi ancora non ne sono arrivate, per cui fino a quel momento non parlerò più di questo perché non voglio speculazioni. Deciderò il da farsi quando saranno ufficiali le condizioni di gioco e di viaggio verso l’Australia”

