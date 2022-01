Djokovic dopo la sentenza: "Estremamente deluso"

16-01-2022 09:06

Niente Australian Open per Djokovic. La Corte Federale non ha accolto il suo appello. Di conseguenza, il serbo sarà costretto a lasciare l’Australia, poiché senza visto valido.

“Sono estremamente deluso dalla sentenza della Corte che ha respinto la mia richiesta, il che significa che non posso rimanere in Australia e partecipare agli Australian Open. Rispetto la sentenza della Corte e collaborerò con le autorità competenti in relazione alla mia partenza dal Paese”, le sue parole riportate da The Age.

OMNISPORT