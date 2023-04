Djokovic ko a sorpresa a Banja Luka

Il tennista serbo è stato battuto dal connazionale Lajovic

21-04-2023 19:48

Ancora una pesante battuta d’arresto per Novak Djokovic, sconfitto ai quarti di finale del torneo Atp di Banja Luka in Bosnia. Il tennista serbo è stato battuto in due set dal connazionale Dusan Lajovic, numero 70 del mondo.

Il numero uno della classifica Atp è stato sconfitto in due set per 4-6, 6-7, confermando le difficoltà già fatte vedere a Monte Carlo contro Lorenzo Musetti. Nole è decisamente lontano dal 100% ed ha un fastidio al gomito che non gli permette di giocare al meglio.

Lajovic se la vedrà con il vincente della sfida tra Kecmanovic e Lehecka.