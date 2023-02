Djokovic, niente Indian Wells e Miami. Potrà però giocare gli US Open

Strada sbarrata nei Masters 100 per via dell'obbligo vaccinale. Tuttavia, dall'11 maggio, tutto cambierà negli Stati Uniti

01-02-2023 15:08

Niente Masters 1000 (per lo meno, i primi due) negli Stati Uniti d’America per Novak Djokovic. Il fresco campione degli Australian Open 2023 deve fare infatti i conti con la situazione riguardante gli obblighi vaccinali riguardanti il Covid-19 in vigore nel paese a stelle strisce. Ragion per cui, il campione serbo – che, come noto, ha scelto da par sua di non vaccinarsi – non potrà partecipare a Indian Wells (in programma nella località californiana dal 6 al 19 marzo) e al Miami Open, a calendario tra il 19 marzo e il 2 aprile.

Obligo vaccinale: niente Indian Wells e Miami Open per Djokovic

Tutto però cambierà dal prossimo 11 maggio, quando cioè il presidente Usa Joe Biden firmerà la dichiarazione di fine emergenza sanitaria contro il Covid-19. In sostanza, il divieto di accedere negli Stati Uniti senza vaccinazione è stata prorogata di un mese. Ad ogni buon conto, al tennista serbo restano altri due appuntamenti americani in questo 2023.

Djokovic e gli obblighi vaccinali Usa: dall’11 maggio cambia tutto

A meno di stravolgimenti e colpi di scena infatti, per Djokovic, via libera per i Masters 1000 di Cincinnati, le cui date 2023 da tenere a mente sono il 12 e il 20 agosto e, soprattutto, per gli US Open, attesissimi dal serbo e in programma tra il 28 agosto al 10 settembre a Flushing Meadows.