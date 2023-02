Il direttore degli Australian Open rivela le condizioni fisiche del serbo, che non gli hanno impedito di conquistare per la decima volta lo Slam di Melbourne

01-02-2023 10:14

Novak Djokovic vero e proprio atleta bionico. Ha giocato e vinto gli Australian Open con un infortunio che avrebbe portato quasi tutti gli altri tennisti a ritirarsi. Lui no, il serbo è andato avanti passo dopo passo fino a spazzare Tsitsipas in tre set in finale, andando a conquistare il decimo torneo di Melbourne, il decimo Slam australiano. Portando a 22 le sue affermazioni totali, come Rafa Nadal, e tornando numero 1 del ranking Atp.

Djokovic, come ha rivelato il direttore degli Australian Open Craig Tiley, ha giocato con uno “strappo muscolare da 3 centimetri alla coscia sinistra”. Lo ha rivelato al sito sean.com.au.