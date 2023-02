Djokovic sempre più leggenda: mai nessuno in cima quanto lui

Il campione serbo ha eguagliato la Graf per settimane da numero uno al mondo.

20-02-2023 18:52

Novak Djokovic è sempre più nella leggenda: il campione serbo, dopo aver trionfato per la decima volta agli Australian Open, è tornato in testa alla classifica Atp come numero uno del mondo. Oltre ad aver eguagliato Nadal come numero di Slam vinti in carriera (22), il 35enne di Belgrado ha anche eguagliato un’altra immortale del tennis in una speciale graduatoria.

Novak Djokovic infatti ha iniziato la sua 377esima settimana da numero 1 del mondo ed ha eguagliato così il record assoluto detenuto dal 1996 da Steffi Graf. La tedesca era stata per la prima volta numero 1 del mondo dall’11 agosto 1987 al 10 marzo 1991 per 186 settimane consecutiva, poi per altri 6 periodi fino al 30 marzo 1997. Il campione serbo ha raggiunto per la prima volta la vetta il 4 luglio 2011 e poi, come Steffi, lo è stato per altre sei volte. Il periodo più lungo è durato 122 settimane, dal 7 luglio 2014 al 6 novembre 2016.

Un altro incredibile record da parte di Djokovic, che adesso vuole provare all’età di 35 anni a realizzare il Grande Slam, vincendo anche gli altri tre grandi tornei della stagione rimanenti. Una missione difficile ma non impossibile per il serbo, a cui gli stimoli non mancano. Sarebbe praticamente l’ultima grande impresa da compiere, insieme magari alla meedaglia d’oro alle Olimpiadi che gli manca.