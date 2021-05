Djokovic vince l'Open di Belgrado

83° torneo vinto nel circuito maggiore ATP ma soltanto il secondo stagionale per Novak Djokovic. Il serbo numero 1 del mondo si è aggiudicato l’Open di Belgrado, denominato Belgrado 2 per distinguerlo dal Serbia Open disputato il mese scorso nella stessa città e sempre sulla terra battuta.

In finale Nole ha battuto col punteggio di 6-4 6-3 in poco meno di un’ora e mezza lo slovacco Alex Molcan, numero 255 del mondo e finalista a sorpresa in quanto proveniente dalle qualificazioni. Un ottimo viatico per Djokovic in vista del Roland Garros che comincia domani, dove cercherà di scalzare Rafael Nadal dal trono della terra rossa.

OMNISPORT | 29-05-2021 18:20