Djokovic-Zverev, scambio da 53 colpi

Novak Djokovic è su di giri dopo la vittoria contro Zverev agli Us Open. Ora c’è solo Medvedev tra lui e il Grande Slam: “Vado per il mio quarto US Open, è quello a cui penso. So che le persone vogliono parlarne tanto, c’è un solo match rimanente. All in. Facciamolo. Ci metterò anima, corpo e testa. Tratterò il prossimo match come se fosse l’ultimo della mia carriera”.

Nole e Zverev sono stati protagonisti di uno scambio da 53 colpi: “Ci sono tante emozioni diverse, è tipo un uragano, un tornado. Sei da solo in campo, non c’è via d’uscita, devi trovarla tu la via. Negli anni penso di aver trovato una formula che funzioni per me. Ci sono molte tattiche e molti elementi che entrano in gioco, non ci sono pozioni segrete o cose per cui dici ‘questo è il segreto del successo’. Sono tante cose combinate. Il tennis è molto bello, dinamico, la mente e il corpo devono essere al meglio per poter lottare per i trofei più grandi. Sono fortunato e grato per quanto fatto”, sono le parole riportate da OaSport.

OMNISPORT | 11-09-2021 09:43