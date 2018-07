Djorkaeff rimpicciolisce Ronaldo

Il timore di essere eguagliato non lo anima. Al contrario, Youri Djorkaeff, uno degli eroi della Francia campione del mondo in casa nel 1998, esorta i ragazzi del suo ex compagno Didier Deschamps a battere la Croazia e salire ancora sul tetto del mondo: “Sta per succedere qualcosa di grosso – ha dichiarato l’ex attaccante a ‘Le Figaro’ – Con l’andare della manifestazione si è creato un bel gruppo, fondato sul sacrificio. Secondo me la Francia vincerà, saremo in 66 milioni a spingerli”.

Viva la scaramanzia, quindi. Ma Djorkaeff vuol dire anche Inter e allora non poteva mancare una stoccata ai grandi rivali della Juventus, freschi dell’acquisto di un certo Cristiano Ronaldo: “Oggi al mondo c’è Mbappé, poi tutti gli altri. Secondo me ha portato il suo gioco a una dimensione che lo affianca ai più grandi, è sempre a disposizione della squadra e fa cose folli. Sta a lui continuare così, ma rispetto a quello che sta facendo lui, Messi, Ronaldo e Neymar sono obsoleti. Kylian diventerà il miglior giocatore del mondo“.

SPORTAL.IT | 14-07-2018 23:20