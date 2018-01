'Do ut des': Lotito si scambia Palombi

Se questo trasferimento si potesse riassumere in una citazione latina, senza dubbio sarebbe 'Do ut des'.

Questo perché Claudio Lotito lo scambio se l’è fatto in casa. Ha ceduto e ha beneficiato della cessione allo stesso tempo, visto che è finalmente riuscito a piazzare il giovane promettente attaccante Simone Palombi dalla Lazio alla Salernitana, di cui è rispettivamente presidente e proprietario (insieme a Mezzaroma).

Dicevamo che è 'finalmente' riuscito a piazzarlo perché anche nella scorsa estate Lotito aveva provato a convincere il 21enne a farsi le ossa in serie B con la maglia granata, ma lui aveva più volte rifiutato, desideroso di ritagliarsi uno spazio in biancoceleste. Non esattamente una passeggiata vista la concorrenza di Immobile, Luis Alberto, Caicedo, Nani, oltre agli 'offensivi' Milinkovic-Savic e Felipe Anderson…

SPORTAL.IT | 09-01-2018 20:55