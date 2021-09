Dolomiti Energia, Brandford si presenta: “Trento posto giusto per me”

Vuole presto tornare a essere decisivo sul parquet Desonta Brandford e l’unico modo per riuscirci è recuperare presto la miglior condizione possibile.

Di questo l’esterno classe 1996, nel corso del suo incontro con la stampa, è parso molto consapevole affermando che farà di tutto per dimostrare presto tutte le sue qualità.

“Trento è il posto giusto per me, un club che ha sempre saputo lasciare un’impronta in tutte le competizioni che ha affrontato” ha affermato il prodotto dei Buccaneers¬.

“Personalmente uscendo da un anno senza partite competitive sto sfruttando i match di preseason e di Supercoppa per togliermi di dosso un po’ di ruggine e prendere ritmo, siamo un gruppo giovane con tanti giocatori nuovi e quindi il processo di crescita di ognuno aiuterà quello della squadra. Nei mesi scorsi mi sono allenato tanto, e con grande concentrazione, mi sento un giocatore più forte rispetto al mio ultimo anno in Europa in Belgio. Ora voglio dimostrarlo sul campo”.

OMNISPORT | 14-09-2021 11:33