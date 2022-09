Domani al via la Supercoppa Italiana 2022 di Basket femminile

26-09-2022 14:38

Si alza il sipario sulla nuova stagione del basket femminile italiano.

Teatro dell’esordio stagionale sarà la Sardegna con Cagliari e Alghero che, domani e mercoledì, terranno a battesimo i primi match della Supercoppa Italiana. Quest’anno la formula è quella della Final Four, dunque con semifinali e finale.

Domani alle ore 17 sarà la volta di Famila Wuber Schio-Gesam Gas e Luce Le Mura Lucca. In estate sono cambiate parecchie cose tra le fila delle due squadre che in questa stagione lotteranno per obiettivi diversi tra loro. La Famila vuole ben figurare in Euroleague, mentre Lucca, cerca di confermare le buone sensazioni offerte dallo scorso campionato. L’ottimo precampionato disputato da Schio fa pendere i favori del pronostico proprio per le ragazze della Famila.

Sempre domani, alle ore 19.15 la Virtus Bologna affronterà la Passalacqua Ragusa. Entrambe le squadra hanno cambiato coach in panchina. Da una parte l’avvicendamento Miguel Mendez-Giampiero Ticchi in panchina avvenuto prima ancora di cominciare non è stato un viatico ideale per le V nere. Anche Ragusa come detto, ha cambiato in panchina, con Mirco Diamanti a succedere nel ruolo che fu di Gianni Recupido.

Grandi ambizioni per Bologna con un roster rinnovato e di qualità: le V nere cercheranno di fare bene in Eurolega e di vincere lo scudetto. Buono il precampionato delle ragazze bolognesi con cinque vittorie su cinque match disputati. Molto interessante anche il roster della Passalacqua, che ha aggiunto Francesca Dotto per dare ulteriore imprevedibilità a un reparto play che ha già Romeo e Consolini. Mancherà Martina Spinelli, ancora alle prese con una lesione del legamento crociato occorsa nell’estate azzurra.