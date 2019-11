Donadoni chiama Destro in Cina

Mattia Destro potrebbe volare in Cina a gennaio. L'attaccante del Bologna, attualmente infortunato, è stato contattato dal tecnico dello Shenzhen FC Roberto Donadoni, a caccia di rinforzi per migliorare la posizione in classifica nel campionato cinese, che ora lo vede al penultimo posto.

Destro, in cerca di rilancio dopo gli ultimi anni negativi, potrebbe riabbracciare il suo ex allenatore, e liberare un posto in Emilia per il possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic.

SPORTAL.IT | 12-11-2019 22:44